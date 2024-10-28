Перечислены главные ошибки владельцев телевизоров, которые приводят к поломке этого прибора

Неправильная чистка экрана. Важно использовать для этого специальные средства, а также мягкие ткани. Многие популярные чистящие средства содержат агрессивные компоненты, которые могут разрушить защитное покрытие экрана. Это приведёт к искажению картинки, более тусклым цветам.

Размещение телевизора рядом с источниками тепла. Современные телевизоры плохо переносят избыток тепла. Это способствует плавлению внутренних компонентов. Поэтому ставьте прибор как можно дальше от батарей и прямых солнечных лучей.

Оставление телевизора включённым 24/7. Особенно касается это умных моделей. Лучше переводить телевизор в режим ожидания, если вы пока не будете его смотреть.

Отсутствие защиты от перепадов напряжения. Современная техника очень чувствительна к перепадам напряжения. Поэтому обязательно нужно установить сетевой фильтр либо стабилизатор напряжения.