Бытовая техника
Опубликовано 28 октября 2024, 07:30
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Перечислены главные ошибки владельцев телевизоров, которые приводят к поломке этого прибора

Но их можно избежать
Телевизор и в наши дни остаётся важной частью быта. Все мы любим смотреть на большом экране фильмы, новости, играть в игры. Однако из-за некоторых ошибок срок службы телевизора может серьёзно сократиться.
Перечислены главные ошибки владельцев телевизоров, которые приводят к поломке этого прибора
© freepik

Неправильная чистка экрана. Важно использовать для этого специальные средства, а также мягкие ткани. Многие популярные чистящие средства содержат агрессивные компоненты, которые могут разрушить защитное покрытие экрана. Это приведёт к искажению картинки, более тусклым цветам.

Размещение телевизора рядом с источниками тепла. Современные телевизоры плохо переносят избыток тепла. Это способствует плавлению внутренних компонентов. Поэтому ставьте прибор как можно дальше от батарей и прямых солнечных лучей.

Оставление телевизора включённым 24/7. Особенно касается это умных моделей. Лучше переводить телевизор в режим ожидания, если вы пока не будете его смотреть.

Отсутствие защиты от перепадов напряжения. Современная техника очень чувствительна к перепадам напряжения. Поэтому обязательно нужно установить сетевой фильтр либо стабилизатор напряжения.

Перечислены главные ошибки владельцев телевизоров, которые приводят к поломке этого прибора
© freepik

Слишком высокая яркость экрана. Из-за этого панель быстрее станет изнашиваться. Со временем это приведёт к её выгоранию, ухудшению качества изображения.

Несвоевременное обновление прошивки. При устаревшей прошивке телевизор становится уязвимым для злоумышленников. Также новые версии прошивки часто включают различные оптимизации, исправления ошибок.

Покупка телевизора без учёта отзывов и особенностей. Перед тем, как заказывать телевизор, изучите отзывы, посмотрите обзоры, узнайте о недостатках модели.