Перечислены критерии выбора робота-пылесоса до 10 тысяч рублей

Навигация. При бюджете до 10 тысяч доступен только гироскоп. Если же у вас квартира больше 50 квадратных метров, то он вообще нужен обязательно. Бывают модели и без навигации, но они подойдут лишь для маленьких помещений, где нет много мебели.

Сила всасывания. Оптимальная — 1500−2200 Па или 21−31 Вт. Однако нужно понимать, что не существует единой технологии измерения силы всасывания, поэтому замеры делаются в разных условиях. Также этот параметр зависит от наличия турбощётки и её типа, компоновки рабочего блока.