Перечислены самые распространённые ошибки при покупке посудомоечной машины

Вместимость. Это важный критерий при выборе посудомоечной машины. Связан он с количеством человек в семье. Один комплект посуды состоит из ножа, вилки, чайной, десертной и столовой ложек, одного бокала, одной чашки с блюдцем, трёх тарелок (плоской, глубокой, десертной). Полноразмерные встраиваемые модели вмещают 12−16 таких комплектов, узкие — 9−12 комплектов, компактные — 5−6 комплектов. Если у вас много скапливается за день грязной посуды, то лучше взять полноразмерную посудомойку.

Класс мойки и сушки. К счастью, большая часть современных моделей имеет класс, А как сушки, так и мойки. Однако если вы часто используете посуду из стекла, хрусталя, фарфора, то рассмотрите посудомойку с классами А+, А++ и А+++.

Дополнительные полезные функции. Например, это возможность половинной загрузки (сэкономит вам воду и электричество), отсрочка старта, предварительное замачивание, экономичный режим, деликатный режим, быстрая мойка (без полоскания, сушки).