Перечислены способы избавления от неприятного запаха в микроволновке

Существует четыре основных способа избавиться от неприятного запаха в микроволновке.

Лимонная вода. Разрежьте на несколько долек лимон или возьмите вместо него лимонный сок. Добавьте в стакан с водой лимонные дольки; при использовании лимонного сока хватит две столовые ложки. Поставьте в микроволновую печь ёмкость с раствором и включите её на 3−5 минут. Главное — чтобы эта жидкость закипела и выделила пары в микроволновку. После выключения оставьте микроволновку в закрытом виде на 10−15 минут. После этого достаньте раствор и протрите губкой либо тряпочкой всё устройство.

Уксусная вода. Этот способ почти полностью аналогичен предыдущему. Вам понадобится ёмкость с водой, в которую нужно добавить 1−2 столовые ложки уксуса. Далее всё делать нужно так же, как при использовании воды с лимоном.