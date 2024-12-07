Перечислены устройства, которые лучше вообще не отключать дома от сети

Роутер или модем. Часто в роутерах по ночам обновляется программное обеспечение. Это позволяет улучшить работу этих устройств. Если регулярно их отключать, то это нарушит процесс обновления, может ухудшить качество связи.

Холодильник. И дело не только в том, что продукты могут испортиться. Сами двигатели холодильников плохо переносят частые запуски и резкие перепады напряжения.

Системы безопасности. Это касается сигнализации или камер наблюдения. Из-за постоянного отключения их аккумуляторы быстро изнашиваются.

Умные колонки и голосовые помощники. Потребляют эти приборы электричества совсем немного, а каждое включение для них — дополнительный стресс.

Устройства для управления климатом. Например, кондиционеры, системы умного отопления, увлажнители воздуха. При каждом их отключении от сети сбрасываются все настройки.