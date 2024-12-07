Перечислены устройства, которые лучше вообще не отключать дома от сети

Перечислены устройства, которые лучше вообще не отключать дома от сетиДаже если хочется сэкономить на электричестве
Роутер или модем. Часто в роутерах по ночам обновляется программное обеспечение. Это позволяет улучшить работу этих устройств. Если регулярно их отключать, то это нарушит процесс обновления, может ухудшить качество связи.
Холодильник. И дело не только в том, что продукты могут испортиться. Сами двигатели холодильников плохо переносят частые запуски и резкие перепады напряжения.
Системы безопасности. Это касается сигнализации или камер наблюдения. Из-за постоянного отключения их аккумуляторы быстро изнашиваются.
Умные колонки и голосовые помощники. Потребляют эти приборы электричества совсем немного, а каждое включение для них — дополнительный стресс.
Устройства для управления климатом. Например, кондиционеры, системы умного отопления, увлажнители воздуха. При каждом их отключении от сети сбрасываются все настройки.
Часы с радио или умные будильники. Если их отключить от сети, это может сбить все настройки. Также зачастую в них установлены батарейки, поддерживающие работу устройств при перебоях с электричеством. При частых выключениях они будут изнашиваться быстрее.
Аквариумное оборудование. Если всё это отключить, то рыбы могут погибнуть.
Смарт-розетки и хабы умного дома. При их отключении от сети питания сбрасываются настройки и теряется автоматизация.
Телевизор с функцией Smart TV. Из-за отключения от сети он не сможет своевременно обновляться. Также могут сброситься необходимые настройки.
Газовый или отопительный котёл. Их лучше не отключать от розетки, иначе все их настройки сбросятся. Кроме того, это может привести к поломке.