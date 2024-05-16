Перечислены вещи, которые нельзя класть в стиральную машину

Деликатные ткани. Их стирка в стиральной машине может привести к тому, что вещи деформируются, растянутся или даже порвутся. Лучше использовать для этого режим ручной стирки в машинке или постирать всё самостоятельно.

Обувь. Если её положить в стиральную машину, то она может деформироваться, утратить прежнюю форму, материалы могут потрескаться. Чистить обувь рекомендуется вручную или у специалистов по её чистке и восстановлению.

Пуховики и куртки с наполнителем. Их лучше не стирать в машинке, поскольку есть риск потери формы и объёма вещей, повреждения наполнителя и материалов. Также может случиться так, что из-за размеров куртка или пуховик может неоднородно распределиться в барабане.