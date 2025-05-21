Плохая автономность и другие причины не покупать вертикальный пылесос

Плохая автономность и другие причины не покупать вертикальный пылесосПодумайте об этом
Время работы. Обычно на одном заряде моющий пылесос может проработать около 20-40 минут, а в режиме максимальной мощности - 10-15 минут. Если квартира у вас имеет площадь больше 50 квадратных метров, то это очень плохое время работы.
Отсутствие автономности. Для работы вертикального пылесоса всегда требуется ваше участие.
«Слепая» зона. Обычно с одной стороны валик пылесоса может подойти к стене вплотную, а с другой остаётся полоска грязи. Есть модели, оснащённые роликами, которые подходят вплотную к стенам, однако стоят они обычно от 30 тысяч рублей.
Сушка. Автоматическая сушка у вертикальных пылесосов может продолжаться 2-8 часов. А ещё она сопровождается гулом.
Уборка под мебелью. Многие модели вертикальных пылесосов имеют ограниченный угол наклона ручки. Из-за этого сложные участки убирать при помощи них почти невозможно.
Ковры. Если у них длинный ворс, то при помощи вертикального пылесоса уборку осуществить не получится, а если короткий ворс, то возможно, но только если отключить подачу воды.
Масса. Вертикальные пылесосы весят обычно 3-6 кг.
Расходники. У моющих вертикальных пылесосов нужно регулярно менять фильтры и щётки. Такие наборы стоят нередко 1-3 тысячи рублей.