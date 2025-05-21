Плохая автономность и другие причины не покупать вертикальный пылесос

Время работы. Обычно на одном заряде моющий пылесос может проработать около 20-40 минут, а в режиме максимальной мощности - 10-15 минут. Если квартира у вас имеет площадь больше 50 квадратных метров, то это очень плохое время работы.

Отсутствие автономности. Для работы вертикального пылесоса всегда требуется ваше участие.

«Слепая» зона. Обычно с одной стороны валик пылесоса может подойти к стене вплотную, а с другой остаётся полоска грязи. Есть модели, оснащённые роликами, которые подходят вплотную к стенам, однако стоят они обычно от 30 тысяч рублей.

Сушка. Автоматическая сушка у вертикальных пылесосов может продолжаться 2-8 часов. А ещё она сопровождается гулом.