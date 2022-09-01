Покупаете пароочиститель? Вот какие параметры - самые важные

Большинство по ошибке думают, что пароочиститель - это отпариватель или парогенератор. Хотя устройства эти внешне похожи, всё же они выполняют различные функции. Благодаря пароочистителю вы с лёгкостью избавитесь от грязи, жира, бактерий, пылевых клещей, плесени и пр. Среди предметов и поверхностей, с которым справится пароочиститель, - одежда, мебель, кафель, посуда, детские игрушки и др.

При покупке пароочистителя необходимо учитывать ряд важных характеристик.

Тип устройства. Существуют ручные и стандартные (то есть напольные) пароочистители. Последние модели похожи скорее на пылесос, и подходят они для генеральной уборки помещения. Ручные же модели нужны для того, чтобы обрабатывать паром только отдельные участки дома. Как правило, такие пароочистители небольшого размера, поэтому их легко можно взять куда-то с собой.

Мощность. От этой характеристики зависят несколько параметров пароочистителя. Первый - длительность нагрева воды до появления пара (у недорогих моделей оно может равняться 15 минутам), второй - давление в бойлере и количество создаваемого пара в минуту. Среди напольных пароочистителей нужно выбирать такие, чья мощность - хотя бы 1500 Вт, среди ручных - от 900 Вт.