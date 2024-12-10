Популярный российский блогер назвал 20 лучших телевизоров в 2024 г.Вот что можно взять в качестве подарка
Лучшие телевизоры до 25 тысяч рублей
50″ DEXP 50UCS1. Его вы можете купить примерно за 22 тысячи рублей. Из плюсов этой модели выделяются очень низкая цена, диагональ 50″ и 4К, 3 года гарантии. Но будьте готовы к не самой быстрой работе интерфейса и посредственной работе MEMS.
50″ Tuvio TQ50UFGSV1. Цена этого телевизора составляет примерно 24 тысячи рублей. Он тоже оснащён диагональю 50″ и разрешением 4К, имеет 2 года гарантии, хорошую цветопередачу на QLED-матрице. При этом на него совсем нет качественных обзоров и он продаётся эксклюзивно только в «Яндекс.Маркете».
43″ TCL 43P745. Минус у этой модели лишь один: совсем маленькая диагональ. Вместе с тем вы получите звук приличного качества, новый и быстрый процессор, качественный алгоритм интерполяции.
50″ Sber SDX-50UQ5235 QLED. Брать его имеет смысл лишь по скидке, то есть за 25−26 тысяч рублей. В остальном за 37 тысяч есть варианты и получше.
Лучшие телевизоры до 50 тысяч рублей
65″ TCL 65P755. Отличается данная модель быстрым процессором, большой диагональю, хорошим качеством ТВ-программ, ярким для недорогого телевизора экраном, VA-матрицей с высокой контрастностью. Однако вас могут сбить с толку 120 Гц (DLG) и поддержка HDR (номинальная). В целом это универсальный большой телек для просмотра различных передач, фильмов, матчей.
65″ Hisense 65A6K. Работает он на фирменной оболочке Vidaa и не всегда быстро. Также вам будет доступен не такой большой выбор приложений. Из достоинств модели выделяются отличный встроенный плеер и работа MEMS, IPS-матрица с хорошими углами обзора, а также хорошее качество ТВ-программ. Это тоже универсальный телевизор.
75″ DEXP 75UCY1. Из-за огромной матрицы этот телевизор влезет далеко не в каждый лифт. При этом он стоит довольно дёшево, имеет 3 года гарантии, равномерную подсветку, высокую контрастность. Понравится тем, кто любит играть на приставке и смотреть фильмы.
55″ TCL 55C655. Найти его можно за 40 тысяч рублей, но иногда он стоит на 10 тысяч дороже. Это небольшой бюджетный телевизор, который даёт яркую и качественную картинку. Он хорош для просмотра спортивных передач, кино, а также для игр.
65″ Xiaomi TV A Pro 65 2025. Этот телевизор быстро работает, даёт хорошие цвета. Однако поддержки HDR у него на самом деле нет и часто он стоит дороже 50 тысяч.
Лучшие телевизоры до 100 тысяч рублей
65″ Tuvio TM65UFBCV5. На эту модель нет качественных обзоров, а ещё матрица у неё не QLED (что не понравится киноманам). В целом это яркий (500 нит) телевизор с высокой частотой обновления (144 Гц), 2 годами гарантии и высокой контрастностью. Приобрести можно его за примерно 72 тысячи рублей.
55″ Haier 55 OLED S9. Из существенных минусов у него выделяются очень медленный процессор, временами завышенная цена, отсутствие поддержки функций для игроков у HDMI 2.0. Этот телевизор точно устроит людей, которые собираются только смотреть кино. Картинка будет очень яркой (800 нит) и контрастной.
85″ Konka Q85 QLED webOS. Это модель для больших квартир. В DNS вы можете получить при её покупке гарантию 2 года. Но будьте готовы к тому, что у этого телевизора не самое быстрое управление, средние контрастность и равномерность засветки.
65″ TCL 65C755 и 65″ Hisense 65U7NQ. Буквально некоторое время назад со скидкой они стоили 90 тысяч рублей, а сейчас их цена резко выросла. Если цены ещё снизятся, то это — одни из лучших игровых QLED-моделей с очень высокой максимальной яркостью, множеством зон затемнения. Картинка по качеству у них гораздо лучше, чем на предыдущих телевизорах.
Лучшие телевизоры до 150 тысяч рублей
65″ LG A2 OLED (OLED65A2RLA). По акции его можно взять за 129 тысяч рублей. Это быстрый и мощный телевизор. У него хоть и не самая высокая яркость, нет поддержки высокой частоты обновления, но всё равно он универсален и подходит для всего.
65″ Samsung QN85C (QE65QN85CAUXRU). Отлично подходит для игроков, так как у него очень низкая задержка ввода. В целом эта модель тоже «для всего», но особенно она понравится фанатам спорта, игр, HDR-фильмов.
75″ TCL 75C755. Обычно он стоит около 160 тысяч рублей, но можно найти и по скидке за 129 тысяч рублей. Тоже универсальный телевизор, который порадует любителей спорта. Правда, учитывайте, что для хорошего звука вам понадобится саундбар и что Google TV иногда работает с рывками.
75″ Hisense 75U8HQ. Отличная модель, которая абсолютно не тормозит. Это быстрый, яркий телевизор с глубоким чёрным цветом.
Лучшие телевизоры до 200 тысяч рублей
65″ LG C3 OLED (OLED65C3LA). Стоит 178 тысяч рублей. За эти деньги вы его можете взять только на маркетплейсах. Также есть риск выгорания матрицы при постоянном просмотре новостей с максимальной яркостью. Отлично подходит модель для игроков и для любителей фильмов.
65″ Samsung S90C (QE65S90CAUXRU). Это флагманский телевизор 2022 года, но до сих пор он является отличным выбором. Если захотите его приобрести, то поторопитесь, так как он скоро исчезнет из продажи. Также будьте осторожны при просмотре новостей с максимальной яркостью: если так делать 24/7, то дисплей может выгореть.