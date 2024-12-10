Популярный российский блогер назвал 20 лучших телевизоров в 2024 г.

Лучшие телевизоры до 25 тысяч рублей

50″ DEXP 50UCS1. Его вы можете купить примерно за 22 тысячи рублей. Из плюсов этой модели выделяются очень низкая цена, диагональ 50″ и 4К, 3 года гарантии. Но будьте готовы к не самой быстрой работе интерфейса и посредственной работе MEMS.

50″ Tuvio TQ50UFGSV1. Цена этого телевизора составляет примерно 24 тысячи рублей. Он тоже оснащён диагональю 50″ и разрешением 4К, имеет 2 года гарантии, хорошую цветопередачу на QLED-матрице. При этом на него совсем нет качественных обзоров и он продаётся эксклюзивно только в «Яндекс.Маркете».

43″ TCL 43P745. Минус у этой модели лишь один: совсем маленькая диагональ. Вместе с тем вы получите звук приличного качества, новый и быстрый процессор, качественный алгоритм интерполяции.

50″ Sber SDX-50UQ5235 QLED. Брать его имеет смысл лишь по скидке, то есть за 25−26 тысяч рублей. В остальном за 37 тысяч есть варианты и получше.

Лучшие телевизоры до 50 тысяч рублей

65″ TCL 65P755. Отличается данная модель быстрым процессором, большой диагональю, хорошим качеством ТВ-программ, ярким для недорогого телевизора экраном, VA-матрицей с высокой контрастностью. Однако вас могут сбить с толку 120 Гц (DLG) и поддержка HDR (номинальная). В целом это универсальный большой телек для просмотра различных передач, фильмов, матчей.

65″ Hisense 65A6K. Работает он на фирменной оболочке Vidaa и не всегда быстро. Также вам будет доступен не такой большой выбор приложений. Из достоинств модели выделяются отличный встроенный плеер и работа MEMS, IPS-матрица с хорошими углами обзора, а также хорошее качество ТВ-программ. Это тоже универсальный телевизор.

75″ DEXP 75UCY1. Из-за огромной матрицы этот телевизор влезет далеко не в каждый лифт. При этом он стоит довольно дёшево, имеет 3 года гарантии, равномерную подсветку, высокую контрастность. Понравится тем, кто любит играть на приставке и смотреть фильмы.

55″ TCL 55C655. Найти его можно за 40 тысяч рублей, но иногда он стоит на 10 тысяч дороже. Это небольшой бюджетный телевизор, который даёт яркую и качественную картинку. Он хорош для просмотра спортивных передач, кино, а также для игр.

65″ Xiaomi TV A Pro 65 2025. Этот телевизор быстро работает, даёт хорошие цвета. Однако поддержки HDR у него на самом деле нет и часто он стоит дороже 50 тысяч.