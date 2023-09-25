Пять полезных функций роботов-пылесосов

Охват кромок. Такая функция есть у Dreame L10S Ultra. Благодаря ей грязные участки будут оставаться только в 2 см от плинтуса. И то не всегда, а изредка. Ещё один робот-пылесос с подобной функцией - Deebot X1 OMNI.

Отображение ковров. У Roborock S7 и Dreame L10S Ultra они есть прямо на карте. В результате вы можете легко назначить дополнительную уборку этих мест.