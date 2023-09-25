Пять полезных функций роботов-пылесосов

Пять полезных функций роботов-пылесосовИ встречаются они ещё не так часто
В 2023 году у роботов-пылесосов есть огромное количество самых разных функций. Но вот какие из них можно одновременно назвать инновационными и полезными.
Охват кромок. Такая функция есть у Dreame L10S Ultra. Благодаря ей грязные участки будут оставаться только в 2 см от плинтуса. И то не всегда, а изредка. Ещё один робот-пылесос с подобной функцией - Deebot X1 OMNI.
Отображение ковров. У Roborock S7 и Dreame L10S Ultra они есть прямо на карте. В результате вы можете легко назначить дополнительную уборку этих мест.
Dirt Detect. Роботы-пылесосы серии Roomba способны находить особо грязные места. Если робот обнаружит область с загрязнением выше среднего, то будет несколько раз проезжать по этому участку.
Лифт салфеток. В Roborock S7 впервые реализовали технологию подъёма салфетки при заезде робота на ковёр. Эта функция есть также у Hobot Legee D8, большинства комбайнов с All-in-One станцией.
Качественное определение предметов. При достойной реализации эта функция может быть очень полезной.