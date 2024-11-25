Раскрыто, чем опасен для раковины кипяток

ПВХ-трубы. В основном современные системы водоотведения состоят из ПВХ-труб (поливинилхлорида). При воздействии слишком высоких температур этот материал размягчается. В результате со временем образуются микротрещины, что приводит к протечкам. Также кипяток вызывает деформацию стыков. Закончиться всё это может капитальным ремонтом.

Металлические трубы. Часто в старых домах стоят трубы из меди или стали. Но и они чувствительны к резким перепадам температур. Из-за кипятка быстро изнашиваются их уплотнители и резьбовые соединения.

Жировые отложения. Под воздействием кипятка жир в трубах плавится и становится жидким, а потом застывает. Из-за этого возникает плотный жировой засор в системе труб. Для его устранения придётся вызвать мастера или покупать дорогие средства.