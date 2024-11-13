Раскрыто, как правильно пользоваться холодильником, чтобы он не сломался

Кипяток в холодильнике. Если вы туда поставите горячий суп, не дав ему остыть, то у вас легко может сломаться компрессор. То же самое касается морозилки, если в неё положить сразу 10 л воды (даже комнатной температуры).

Дайте компрессору отдохнуть. По возможности загружайте морозильную камеру не сразу всеми продуктами, а чем-то одним. Если уже поздно и нужно ставить в холодильник тёплый или горячий суп, то перед этим лучше наберите в ванну или раковину холодной воды и поставьте кастрюлю туда.

Частые включения и выключения. Если вы по какой-то причине выключили холодильник, то перед тем, как его включить, дайте ему отдохнуть. Час или два.

Электричество. Хорошо будет, если вы включите в холодильник фильтр напряжения. Он должен позволять вам задавать верхний и нижний порог срабатывания, время повторного включения. Если же у вас напряжение низкой, то приобретите стабилизатор для холодильника (на 1 киловатт).