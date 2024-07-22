Раскрыто, насколько часто нужно мыть и чистить стиральную машину

Лоток для порошка и кондиционера. Его рекомендуется чистить раз в месяц. Если же вы запускаете стирку ежедневно или несколько раз в день, то мойте его ещё чаще.

Шланг и слив. Проверяйте и очищайте их раз в полгода. Для этого нужно использовать специальные средства для чистки.

Барабан. Лучше всего его очищать раз в месяц. Для этого запустите пустую стирку при температуре 90 градусов Цельсия. Добавьте при этом в барабан чистящие средства или уксус с водой. Хотя в большинстве стиральных машин есть и режим для чистки барабана.