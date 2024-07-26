Раскрыто, нужно ли пользоваться увлажнителем воздуха летом

Опубликовано 26 июля 2024, 20:15
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Раскрыто, нужно ли пользоваться увлажнителем воздуха летомОбычно его включают в зимнее время
На самом деле увлажнитель воздуха в доме может быть полезен и в летнее время. И на это есть несколько причин.
Летом при использовании кондиционера вы можете ощутить сухость в горле, сухость глаз. Поможет решить эту проблему увлажнитель.
Улучшение качества сна. Благодаря правильному уровню влажности можно избежать головных болей, мигреней, зуда в горле, раздражения глаз, аллергии. Оптимальный процент влажности в помещении — 40−60%.
Здоровая кожа. Из-за сухого воздуха кожа может стать дряблой, шелушащейся, сухой. На ней могут появиться морщины. Благодаря увлажнителю воздуха вы предотвратите преждевременное старение.
Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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