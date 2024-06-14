Раскрыто, почему горячие блюда нельзя ставить в холодильник

Нарушение температурного режима холодильника. Когда в холодильник вы ставите горячие блюда, то температура в нём на какое-то время повышается. Из-за этого работать он долго и качественно уже не будет.

Изнашивание компрессора. Именно от него зависит охлаждение продуктов в холодильнике. Если регулярно ставить в холодильник что-то горячее, то компрессору придётся работать активнее и изнашиваться он станет быстрее.

Повреждение полок и стенок. Чаще всего стекло и пластик, из которых они сделаны, чувствительны к высоким температурам. Они могут треснуть или деформироваться.

Образование инея и наледи. Из-за этого повышается расход электричества, ускоряется износ бытовой техники. Также из-за этого периодически придётся размораживать холодильник.