Раскрыто, в чём разница между бритвой и триммером и что лучше

Опубликовано 28 августа 2024, 18:001 мин.
Раскрыто, в чём разница между бритвой и триммером и что лучшеНа первый взгляд кажется, что это взаимозаменяемые устройства
Единственное, чем схожи триммер и электробритва, — это их габариты и вес. Вот о чём нужно помнить при выборе между ними.
Электробритва
Она представляет собой аналог бритвенного станка. При этом по сравнению с ним электрическая бритва не оставляет ссадин и порезов, выбривает лицо чище, требует на это меньше времени. Существует два типа электробритв: сетчатая и роторная.
Триммер
Он только укорачивает волоски и с кожей не соприкасается. Это устройство предназначено для ухода за волосами на лице, имеет множество разных насадок, которые позволяют делать стрижки с узорами, подстригать волосы на разную длину. Пользоваться триммером для бритья не получится.
В целом электрическая бритва и триммер — это разные по функциям устройства. Поэтому нельзя сказать, что одно лучше, другое — хуже. Всё зависит от ваших потребностей.