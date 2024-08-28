Раскрыто, в чём разница между бритвой и триммером и что лучше

Триммер

Он только укорачивает волоски и с кожей не соприкасается. Это устройство предназначено для ухода за волосами на лице, имеет множество разных насадок, которые позволяют делать стрижки с узорами, подстригать волосы на разную длину. Пользоваться триммером для бритья не получится.

В целом электрическая бритва и триммер — это разные по функциям устройства. Поэтому нельзя сказать, что одно лучше, другое — хуже. Всё зависит от ваших потребностей.