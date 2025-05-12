Ремонтник назвал 8 самых надёжных холодильников в 2025 г.Можете заказывать любой из них
NORDFROST NRB 152. Эта модель собирается в России. У этого холодильника капельная разморозка, или статическая система охлаждения. При этом в холодильной камере у него не такая равномерная температура. Гарантия от производителя - 2 года.
ATLANT XM-4626-109-ND. Собирается модель в Белоруссии, в Минске. Система охлаждения здесь No Frost. Плюс в том, что такая система намного быстрее охлаждает большое количество продуктов, которые мы загружаем в холодильник, а также в холодильной камере температура более равномерная. Ещё один плюс - ремонтопригодность. Однако технически этот холодильник более сложный, чем предыдущий. Мощность компрессора холодильника 148 Вт, мощность замораживания - 10 кг в сутки, уровень шума - 42 дБ. Гарантия - 3 года.
Pozis RK-FNF-173. Такие холодильники собираются в России. Система охлаждения - No Frost, полезный объём - 303 л, холодильная камера - 213 л, морозильная - 90 л. Мощность компрессора - 183 Вт, мощность замораживания - 10,5 кг в сутки, уровень шума - около 40 дБ. Гарантия - 3 года.
Haier CEF535ASG. Это китайская компания, но холодильники у неё собираются в России. У этой модели есть складывающаяся полка. Система охлаждения - полный No Frost. Компрессор здесь - на 185 Вт, уровень шума - 39 дБ. При этом на компрессор даётся 12 лет гарантии.
SCANDILUX CFFBI256E. Встраиваемый холодильник, который собирается в Турции. В нижнем ящике у него можно регулировать уровень влажности. Система охлаждения - гибридная. То есть холодильная камера - со статической системой охлаждения, а морозильная - с No Frost. Компрессор установлен с мощностью 140 Вт. Гарантия - 1 год.
LG GC-B509SLCL. Собирается эта модель в Китае. Система охлаждения - полный No Frost. Уровень шума у холодильника - 36 дБ. Гарантия на компрессор - 10 лет, на холодильник - 1 год.
Samsung RB37A5470EL. Собирается он в Узбекистане. Есть складная полочка. Система охлаждения - No Frost. Уровень шума - 37 дБ, мощность замораживания - 12 кг в сутки. На компрессор даётся 10 лет гарантии, на холодильник - 1 год.
Schaub Lorenz SLU S339R3. Производится модель в Турции. В холодильной камере есть полка для напитков, вентилятор для равномерного распределения температуры, функция суперзаморозки. Система охлаждения - гибридная. Мощность компрессора - 168 Вт, гарантия от производителя - 3 года.