Ремонтник назвал 8 самых надёжных холодильников в 2025 г.

NORDFROST NRB 152. Эта модель собирается в России. У этого холодильника капельная разморозка, или статическая система охлаждения. При этом в холодильной камере у него не такая равномерная температура. Гарантия от производителя - 2 года.

ATLANT XM-4626-109-ND. Собирается модель в Белоруссии, в Минске. Система охлаждения здесь No Frost. Плюс в том, что такая система намного быстрее охлаждает большое количество продуктов, которые мы загружаем в холодильник, а также в холодильной камере температура более равномерная. Ещё один плюс - ремонтопригодность. Однако технически этот холодильник более сложный, чем предыдущий. Мощность компрессора холодильника 148 Вт, мощность замораживания - 10 кг в сутки, уровень шума - 42 дБ. Гарантия - 3 года.

Pozis RK-FNF-173. Такие холодильники собираются в России. Система охлаждения - No Frost, полезный объём - 303 л, холодильная камера - 213 л, морозильная - 90 л. Мощность компрессора - 183 Вт, мощность замораживания - 10,5 кг в сутки, уровень шума - около 40 дБ. Гарантия - 3 года.

Haier CEF535ASG. Это китайская компания, но холодильники у неё собираются в России. У этой модели есть складывающаяся полка. Система охлаждения - полный No Frost. Компрессор здесь - на 185 Вт, уровень шума - 39 дБ. При этом на компрессор даётся 12 лет гарантии.