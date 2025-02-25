Ремонтник назвал 8 самых надёжных стиральных машин в 2025 г.

Tuvio WFF16MW21 на 10,5 кг. Собирается эта стиральная машина в Турции. У неё есть все необходимые программы. Доступна и быстрая стирка за 15 минут. Температура регулируется от 30 до 90 градусов по Цельсию, обороты — от 400 до 1200 об/мин. Во время стирки машинка воду не экономит и стирает хорошо. Гарантия на эту модель — 1 год.

Beko WSPE7612W на 7 кг. Это тоже турецкий производитель. Доступно электропереключение программ и кнопочное управление. Всего 15 программ. Есть также быстрая стирка за 28 минут, дозагрузка белья. Набирает воды машинка достаточно для качественной стирки. Гарантия у модели — 2 года.

ATLANT 70У1214 на 7 кг. Белорусский производитель бытовой техники. Есть все необходимые программы, включая быструю стирку за 15−30 минут. Можно также увеличивать уровень воды при стирке или полоскании. Слабое место этой модели — корпус. Стенки у него тонкие и прожимаются довольно легко. Кроме того, работает машинка довольно громко. Гарантия от производителя — 3 года.

SCANDILUX LS1T4811 на 4 кг. Собирается эта модель в Турции. Из программ есть все необходимые, в том числе быстрая стирка за 15 минут. Эта машинка узкая: её глубина — всего 36 см. Воду она не экономит и набирает столько, сколько нужно. Гарантия — 1 год.