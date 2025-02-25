Ремонтник назвал 8 самых надёжных стиральных машин в 2025 г.С разным объёмом загрузки белья
Tuvio WFF16MW21 на 10,5 кг. Собирается эта стиральная машина в Турции. У неё есть все необходимые программы. Доступна и быстрая стирка за 15 минут. Температура регулируется от 30 до 90 градусов по Цельсию, обороты — от 400 до 1200 об/мин. Во время стирки машинка воду не экономит и стирает хорошо. Гарантия на эту модель — 1 год.
Beko WSPE7612W на 7 кг. Это тоже турецкий производитель. Доступно электропереключение программ и кнопочное управление. Всего 15 программ. Есть также быстрая стирка за 28 минут, дозагрузка белья. Набирает воды машинка достаточно для качественной стирки. Гарантия у модели — 2 года.
ATLANT 70У1214 на 7 кг. Белорусский производитель бытовой техники. Есть все необходимые программы, включая быструю стирку за 15−30 минут. Можно также увеличивать уровень воды при стирке или полоскании. Слабое место этой модели — корпус. Стенки у него тонкие и прожимаются довольно легко. Кроме того, работает машинка довольно громко. Гарантия от производителя — 3 года.
SCANDILUX LS1T4811 на 4 кг. Собирается эта модель в Турции. Из программ есть все необходимые, в том числе быстрая стирка за 15 минут. Эта машинка узкая: её глубина — всего 36 см. Воду она не экономит и набирает столько, сколько нужно. Гарантия — 1 год.
Hisense wf3s6021bw на 6 кг. Это один из крупнейших китайских производителей. Доступно электропереключение программ. Есть быстрая стирка за 15 минут. Температуру можно регулировать от 20 до 90 градусов по Цельсию, количество оборотов — от 400 до 1200. Воды набирает машинка не особо много, но и не мало. Также при стирке у неё есть посторонний странный звук. Гарантия от производителя у стиральной машины — 1 год.
Midea MF200W80WBS на 8 кг. Компания это тоже китайская. Программ у машинки много, в том числе есть быстрая стирка за 15 и 45 минут. Регулировать температуру можно от 20 до 90 градусов по Цельсию, обороты отжима — от 400 до 1400. Можно также поднимать уровень воды, управлять машинкой через приложение, через Wi-Fi. Воды набирает она очень немало. Гарантия у этой модели — 2 года.
SCANDILUX LX2T7200 с сушкой на 7 кг. Единственная в подборке встраиваемая стиральная машина. У неё есть сенсорное управление и селектор переключения программ. Доступна дозагрузка белья, быстрая стирка на 15 и 60 минут. Можно дополнительно запустить и сушку. Гарантия у машинки — 1 год.
LG F2J6HSDW на 7 кг. Всего у неё 14 программ, среди которых есть быстрая стирка за 30 минут. Доступно селекторное переключение программ и сенсорное управление. Гарантия на эту модель — 1 год.