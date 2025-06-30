Ремонтник перечислил опасные или бесполезные режимы стирки в стиральной машине

«Хлопок». Чаще всего именно в этом режиме машинку можно загружать полностью. Обычно вещи стираются на высоких температурах, а воды набирается мало. Но перед стиркой обязательно проверьте этикетки одежды и посмотрите, при какой температуре их можно стирать.

«Спортивная одежда». Это примерно то же самое, что и режим синтетики. Обычно стирка происходит при 30-40 градусах, но лучше всего проверьте также этикетку.

«Деликатная стирка». В этом режиме можно стирать пуховики и пуховые изделия, если отдельного режима для них нет. Воды набирается в этом случае много, температура невысокая.

«Шерсть». Это режим самой бережной стирки.

«Интенсивная стирка». Стирка предназначена для особо грязного белья. В целом это ускоренный режим хлопка.

«Быстрая стирка». Стирать в таком режиме можно 1-1,5 кг белья максимум.