Ремонтник сравнил стиральную машину Tuvio от Яндекса с китайской Midea

Tuvio WFF16MW21 — стиральная машина от «Яндекса», Midea MF200W80WBS — от китайского производителя. Что же всё-таки лучше?

Обе стиральные машины обладают инверторным двигателем. То есть они довольно тихие. Tuvio стоит примерно 27 тысяч рублей, Midea — в среднем 44 тысячи рублей.

Tuvio имеет загрузку 10,5 кг, Midea — 8 кг. Но в реальности в первую поместится примерно 7 кг белья, во вторую — около 6 кг. Качество сборки даже на первый взгляд намного лучше у китайской машинки.

У Tuvio есть режим для стирки пуховиков, джинсов. Кроме того, вода регулируется у неё от 30 до 90 градусов Цельсия, отжим максимум 1200 оборотов в минуту, минимум — 400. Есть отложенный старт, быстрая стирка. Управление в целом кнопочное.

Midea имеет управление уже сенсорное. У неё тоже есть быстрая стирка, стирка с паром, режим для джинсов, очистка барабана. Отжим максимальный — 1400 оборотов в минуту, минимальный — 400. Есть даже возможность поднять уровень воды, есть отложенный старт, возможность дозагрузки, защита от детей.

При стирке в режиме для хлопка уровень воды у Tuvio выше, чем у Midea. Однако вибрация у машинки тоже немного сильнее.