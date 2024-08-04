Ремонтник сравнил стиральную машину Tuvio от Яндекса с китайской Midea

Ремонтник сравнил стиральную машину Tuvio от Яндекса с китайской MideaОднозначного победителя нет
Tuvio WFF16MW21 — стиральная машина от «Яндекса», Midea MF200W80WBS — от китайского производителя. Что же всё-таки лучше?
Обе стиральные машины обладают инверторным двигателем. То есть они довольно тихие. Tuvio стоит примерно 27 тысяч рублей, Midea — в среднем 44 тысячи рублей.
Tuvio имеет загрузку 10,5 кг, Midea — 8 кг. Но в реальности в первую поместится примерно 7 кг белья, во вторую — около 6 кг. Качество сборки даже на первый взгляд намного лучше у китайской машинки.
У Tuvio есть режим для стирки пуховиков, джинсов. Кроме того, вода регулируется у неё от 30 до 90 градусов Цельсия, отжим максимум 1200 оборотов в минуту, минимум — 400. Есть отложенный старт, быстрая стирка. Управление в целом кнопочное.
Midea имеет управление уже сенсорное. У неё тоже есть быстрая стирка, стирка с паром, режим для джинсов, очистка барабана. Отжим максимальный — 1400 оборотов в минуту, минимальный — 400. Есть даже возможность поднять уровень воды, есть отложенный старт, возможность дозагрузки, защита от детей.
При стирке в режиме для хлопка уровень воды у Tuvio выше, чем у Midea. Однако вибрация у машинки тоже немного сильнее.
Вывод
Tuvio WFF16MW21 имеет достойную цену (до 30 тысяч рублей), хороший вес для стабильной работы без тряски. Это действительно полноразмерная стиральная машина с инверторным двигателем. Найти минусы в ней довольно сложно в целом.
Midea MF200W80WBS обладает небольшим весом, но при большом количестве белья эта стиральная машина работает тише, чем Tuvio. У неё четыре амортизатора, инверторный двигатель, сборка у неё прямо идеальная в отличие от конкурента. Ещё один её плюс — управление через Wi-Fi. Плюс к этому производитель обещает 2 года гарантии.