Бытовая техника
Опубликовано 07 мая 2025, 18:00
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Ручки смесителей и другие места на кухне, о которых вы забываете при уборке

При этом на них очень много микробов
Во время уборки на кухне легко упустить из виду места, где обитает большое количество микробов. Например, это ручки кранов у раковины.
Ручки смесителей и другие места на кухне, о которых вы забываете при уборке
© The Spruce / Kevin Norris

Ручки смесителей. По данным Министерства сельского хозяйства США, раковина - это основное место обитания пищевых бактерий. После прикосновения к сырому мясу первое, за что вы хватаетесь, - это ручка крана. В большинстве случаев для очистки смесителей достаточно будет мыла и воды.

Ящики для овощей и фруктов в холодильнике. Исследования Национального фонда санитарии показали, что больше всего микробов на кухне можно найти в ящиках для овощей и мяса. Это и сальмонелла, и листерия, и дрожжи, и плесень, и кишечная палочка. Хорошо, если вы будете мыть эти ящики каждый месяц. Для этого выньте их из холодильника и протрите мягким моющим средством, используя чистую губку или ткань. Также следите, чтобы в холодильнике температура была около +5 градусов по Цельсию.

Банки со специями. В ходе одного исследования было обнаружено, что в банках со специями в два раза больше бактерий, чем на других поверхностях. Мойте их с мылом и горячей водой, а затем тщательно высушите, прежде чем снова ставить на полку.

Внутренности микроволновки. Если вы пользуетесь этим прибором часто, то её нужно очищать раз в неделю. Нагрейте чашку горячей воды в микроволновке, чтобы распарить пригоревшую еду, а затем используйте для отмывания всего мягкую чистую ткань и средство для мытья посуды.

Ручки смесителей и другие места на кухне, о которых вы забываете при уборке
© Getty Images. EatingWell design

Вытяжка. Снимайте с неё фильтр и замачивайте его в мыльной воде. Также вы можете помыть его в посудомоечной машине.

Под духовкой. Помойте ящик для хранения различных принадлежностей в раковине с мылом и водой, а затем пропылесосьте под духовкой. Не забудьте также протереть всё универсальным чистящим средством.

Ручки холодильника, микроволновки, духовки, шкафов. На ручках холодильника было обнаружено около семи пищевых патогенов, включая E. coli , S. Aureus и Streptococcus mitis. К счастью, их легко очищать. Просто распылите на них универсальное чистящее средство и протрите всё тряпкой. Не забывайте так делать каждую неделю.