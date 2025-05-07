Ручки смесителей и другие места на кухне, о которых вы забываете при уборке

Ручки смесителей. По данным Министерства сельского хозяйства США, раковина - это основное место обитания пищевых бактерий. После прикосновения к сырому мясу первое, за что вы хватаетесь, - это ручка крана. В большинстве случаев для очистки смесителей достаточно будет мыла и воды.

Ящики для овощей и фруктов в холодильнике. Исследования Национального фонда санитарии показали, что больше всего микробов на кухне можно найти в ящиках для овощей и мяса. Это и сальмонелла, и листерия, и дрожжи, и плесень, и кишечная палочка. Хорошо, если вы будете мыть эти ящики каждый месяц. Для этого выньте их из холодильника и протрите мягким моющим средством, используя чистую губку или ткань. Также следите, чтобы в холодильнике температура была около +5 градусов по Цельсию.

Банки со специями. В ходе одного исследования было обнаружено, что в банках со специями в два раза больше бактерий, чем на других поверхностях. Мойте их с мылом и горячей водой, а затем тщательно высушите, прежде чем снова ставить на полку.

Внутренности микроволновки. Если вы пользуетесь этим прибором часто, то её нужно очищать раз в неделю. Нагрейте чашку горячей воды в микроволновке, чтобы распарить пригоревшую еду, а затем используйте для отмывания всего мягкую чистую ткань и средство для мытья посуды.