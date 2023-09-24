Шесть правил, которые помогут вашему холодильнику проработать дольше

Увеличьте температуру. Если у вас большая семья, то вряд ли продукты в холодильнике будут храниться долго. Поэтому вы можете поднять температуру до +7 градусов Цельсия в самом холодильнике и до -16 градусов Цельсия в морозилке. Также чуть снизьте интенсивность работы компрессора, если холодильник оснащён механическим управлением.

Обеспечьте внешние условия. Конденсатор должен иметь достаточно пространства для теплообмена. Также будет лучше, если прямые солнечные лучи не будут попадать на корпус. В целом температура в помещении должна быть в рамках климатического класса прибора, а при наличии пола с подогревом для холодильника нужно сделать отдельную зону.

Регулярно очищайте холодильник. Уплотнители вам нужно будет просто снимать, промывать и протирать касторовым маслом. Важно следить, чтобы на конденсаторе не было пыли, а морозилку без системы No Frost необходимо регулярно размораживать: естественным путём в течение суток.