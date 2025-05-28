Вентиляция и другие функции в кондиционере, за которые стоит переплачивать

За функцию увлажнения в кондиционере платить больше нет смысла. Всё потому, что работает она не так хорошо: дешевле и проще купить отдельно увлажнитель воздуха. Ионизация же - это больше маркетинг, чем польза. Подумайте также о том, нужны ли вам дорогие фильтры очистки воздуха, функция тёплого запуска (без неё вполне можно жить), притока воздуха с улицы (в большинстве случаев это маркетинг), "умные" функции (особенно если вы пользуетесь кондиционером редко).