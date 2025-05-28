Вентиляция и другие функции в кондиционере, за которые стоит переплачивать

Вентиляция и другие функции в кондиционере, за которые стоит переплачиватьИмейте это в виду при покупке
Однозначно имеет смысл платить больше за кондиционеры инверторного типа, за наличие функции обогрева, вентиляции, осушения воздуха, ночного режима, таймера, турборежима (но если комната большая), автоматической регулировки жалюзи, самодиагностики самоочистки. Инверторный кондиционер, например, позволит вам сэкономить до 30% электроэнергии и будет служить немного дольше: всё потому. что у него мощность регулируется плавно, без резких включений. Режим обогрева актуален будет в межсезонье, когда отопления ещё нет, осушение полезно будет летом.
За функцию увлажнения в кондиционере платить больше нет смысла. Всё потому, что работает она не так хорошо: дешевле и проще купить отдельно увлажнитель воздуха. Ионизация же - это больше маркетинг, чем польза. Подумайте также о том, нужны ли вам дорогие фильтры очистки воздуха, функция тёплого запуска (без неё вполне можно жить), притока воздуха с улицы (в большинстве случаев это маркетинг), "умные" функции (особенно если вы пользуетесь кондиционером редко).