Восемь лучших роботов-пылесосов 2022 года

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Восемь лучших роботов-пылесосов 2022 годаПо версии британского издания BBC Science Focus Magazine
Роботы-пылесосы появились не так давно, но с каждым днём становятся всё популярнее и совершеннее. И это действительно одно из решений, которое может облегчить уборку в доме. О восьми лучших моделях - в статье.
Современные роботы-пылесосы имеют множество впечатляющих функций. Это возможность следовать голосовым командам, создавать план дома и пр. Ниже - лучшие из существующих на сегодня моделей таких пылесосов.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- iRobot Roomba s9+. Робот создаёт план помещения, и вы можете самостоятельно устанавливать время и место уборки. Используется для разработки подробной карты дома процессор с частотой в 1,3 ГГц. Благодаря датчикам s9+ устройство способно обнаруживать грязь и пыль даже в труднодоступных местах. Для этого применяется специальная скошенная угловая щётка. Ещё одним достоинством модели является подставка, которая даёт возможность гаджету автоматически очищать от мусора контейнеры и заряжаться от док-станции.
- Eufy RoboVac X8 Hybrid. Этот робот-пылесос может и собирать пыль, и мыть пол, причём одновременно. Для мытья полов здесь установлена ёмкость в 250 мл, а хватит этого объёма воды на 140 минут уборки. Мощность всасывания каждой из двух турбин пылесоса составляет 2000 Па. Также устройство автоматически может создавать карты дома.
- Dyson 360 Heurist. Эффективность уборки, которую делает этот пылесос, - заслуга щётки, которая расположена по всей ширине устройства. Скорость двигателя составляет при этом 78 000 об/мин, благодаря чему захватываются девайсом даже мелкие частицы грязи. Робот может передвигаться и ориентироваться даже в темноте с помощью светодиодов. Информация о состоянии этого устройства отображается на небольшом дисплее, расположенном на верхней панели пылесоса.
- iRobot Roomba i7+. Им можно управлять при помощи голосовых помощников Alexa и Google Assistant. Кроме того, необходимый маршрут уборки для пылесоса легко указывается в приложении iRobot HOME. При помощи двойных резиновых щёток робот может собирать максимальное количество грязи и мусора в доме. Также устройство имеет высокоэффективный фильтр, позволяющий избавиться от различных аллергенов в помещении: пыльцы, пылевых клещей и пр.
- ECOVACS Robotics DEEBOT N79S. Считается идеальным вариантом при небольшом бюджете. Обладает большим количеством функций, которые есть и в моделях премиум-класса. Робот-пылесос может автоматически заряжаться, оснащён датчиками обнаружения падения, может проводить уборку и на полу, и на ковре. Настроить работу устройство можно через приложение ECOVACS, Google Home или Alexa.
- Roborock S6 MaxV. Для обнаружения объектов в реальном времени здесь используется пара камер. Также оснащено устройство реактивной системой искусственного интеллекта. Робот-пылесос, кроме того, способен мыть полы и обладает высокой мощностью всасывания - 2400 Па. Настраивать всё можно при помощи мобильного приложения. Для разных полов, например, можно установить различные режимы уборки.
- Eufy RoboVac 11S MAX. Является одним из наиболее доступных вариантов. Высота модели составляет 7,2 см, что позволяет ей скользить под мебелью. Работает пылесос очень тихо благодаря бесщеточному двигателю. Кроме того, оснащён робот-пылесос десятью инфракрасными датчиками для обнаружения окружающих объектов и имеет множество режимов уборки.
- iRobot Roomba j7. Пылесос отличается наличием трёхступенчатой системы уборки. Она включает всасывание, а также применение подметальной щётки и двойных резиновых щёток. Устройство также способно создавать персональные графики уборки и предлагать дополнительные варианты, если в доме есть шерсть от домашних животных или пыльца. Робот-пылесос запоминает планировку дома, а управлять девайсом можно и при помощи голосовых команд. Также робот в реальном времени способен обнаруживать и обходить препятствия.
Источник: BBC Science Focus Magazine