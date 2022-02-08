Восемь лучших роботов-пылесосов 2022 года

Современные роботы-пылесосы имеют множество впечатляющих функций. Это возможность следовать голосовым командам, создавать план дома и пр. Ниже - лучшие из существующих на сегодня моделей таких пылесосов.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.