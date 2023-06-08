Вот как может навредить вашему холодильнику намерзание на стенках морозилки

Из-за намерзания можно столкнуться с неприятными последствиями. Это потеря свежести продуктов, более высокие затраты на электричество, а также ухудшение работы холодильника. Из-за этого холодильнику даже может потребоваться ремонт.

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