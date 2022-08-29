Вот как правильно выбрать миксер для дома

Бытовым прибором, который с лёгкостью позволит вам смешивать и взбивать продукты, является миксер. Причём на рынке сейчас представлено настолько много различных моделей, что сделать правильный выбор среди них становится всё сложнее.

Профессиональные повара и кондитеры к тому же советуют приобретать для каждой кулинарной задачи - свой прибор. То есть для смешивания и перемешивания чего-либо лучше всего подойдёт именно миксер, а не блендер или кухонный комбайн.

На стоимость и качество работы миксера влияют несколько параметров.

Тип миксера. Существуют три разновидности домашних миксеров. Это стационарный, ручной и планетарный. Самым распространённым считается ручной, правда, во время перемешивания продуктов его нужно всё время держать в руке, что не всегда удобно. К тому же он имеет небольшие габариты, поэтому и мощность у него довольно маленькая. Поэтому подойдёт он только для самых простых кулинарных задач.

Стационарные миксеры сами по себе гораздо больше ручных и расположены они уже на особой платформе. Мощность у них тоже больше. Планетарные же модели - это те же стационарные, но с немного другим принципом работы. Они могут вращать насадку и вокруг центра, и вокруг оси, а стационарные - только вокруг центра. Чаще всего планетарные миксеры приобретают профессиональные повара.