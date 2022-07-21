Выбираете электрический чайник? Вот какие характеристики у него важнее остальных

Есть несколько характеристик, имеющих ключевое значение при выборе электрического чайника.

Прежде всего, это материал корпуса. Изготавливаются чайники из пластика, стекла, нержавеющей стали, керамики. Самыми тяжёлыми из них считаются чайники с керамической колбой, а самыми хрупкими - стеклянные. Пластиковые модели могут придавать воде неприятный запах, а устройства из нержавеющей стали очень сильно нагреваются при закипании. Выбор здесь зависит от ваших личных предпочтений.

Другими важными характеристиками чайника считаются ёмкость и мощность. Что касается объёма, то для одного-двух человек хватит 1,5 литров, для большего количества - 1,7-2 литра. Если чайник имеет большую ёмкость, то ему может понадобиться больше энергии, чтобы вскипятить воду, а вообще мощность может варьироваться от 600 до 3000 Вт.

Чайники могут быть также беспроводными и проводными. Популярностью у людей пользуется первый вариант, поскольку им легче пользоваться и в целом его проще чистить.

Что касается типов нагревательных приборов, то они бывают закрытые и открытые. Чайники первого типа стоят дороже, но и ломаются они намного реже.