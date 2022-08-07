Выбираете мультиварку? Вот какие её характеристики важнее всего

Чаша. Если вы покупаете мультиварку только для себя, то вам хватит 2-2,5 л. Если же устройство нужно для средней семьи или для компании из трёх-пяти человек, то берите 3-4,5 л. Для большой семьи понадобится чаша объёмом более 5 л.

Важно обращать внимание и на материал чаши. У моделей бюджетного и среднего сегмента нередко чаши сделаны из нержавеющей стали. Но при этом на них не нанесено никакое покрытие, поэтому они постоянно будут пригорать. Антипригарное покрытие может быть керамическим или тефлоновым. Во втором случае обязательно нужно пользоваться деревянными или силиконовыми кухонными приборами.