Выбираете новый пылесос? Не забудьте об этих характеристиках

Пластиковый контейнер в отличие от мешка гораздо проще чистить. Однако вы всё равно будете постоянно взаимодействовать с пылью. Кроме того, около этого контейнера расположены фильтры, которые время от времени нужно будет мыть.

Существуют пылесосы с аквафильтром. В качестве пылесборника в нём установлен контейнерный бочок с водой. Подобные пылесосы очищают не только полы, но и воздух. Но при этом они обладают большими габаритами, а после каждой уборки вам надо будет мыть пылесборник. Фильтр тоже придётся менять часто.

Моющие пылесосы считаются устройствами «два-в-одном». Они и собирают пыль, и проводят влажную уборку. Однако стоят они дорого и сами по себе - тяжёлые и громоздкие.

Ёмкость пылесборника может быть в целом разной. Если квартира или комната, которую нужно убрать, небольшая, то вам на несколько уборок хватит 1-2 литра. В других случаях покупайте мешок или контейнер побольше.

Важно обратить внимание и на мощность всасывания. Меньше всего она у роботов-пылесосов (8-100 Вт), чуть больше - у вертикальных (25-200 Вт), больше остальных - у классических (100-750 Вт, но бывают модели и с 2800 Вт). Если ковров у вас нет, то вам хватит всего 200 Вт. При этом лучшим выбором станет пылесос, позволяющий контролировать мощность всасывания.

Что касается насадок, то они могут быть предназначены для разных поверхностей. Например, для мягких и твёрдых, для мебели, щелей и т.п.

По уровню шума пылесосы варьируются от 60 дБ до 80 дБ. Если вы выбираете мощную модель, то тихой она не будет однозначно.

Обратите внимание при покупке и на систему фильтрации. Лучше всего будет приобрести фильтры HEPA: они удерживают до 99,97% частиц пыли.

Не забудьте и о длине шнура. От этого зависит радиус действия пылесоса. Чем длиннее будет шнур, тем комфортнее вам будет убираться.

Вывод

Если вам нужен пылесос для уборки небольшой комнаты, то покупайте модель с пылесборником в виде мешка, средней мощностью всасывания, шнуром длиной 8 метров. Однако если ваша цель - приобрести устройство для комфортного использования и качественной уборки, то лучше возьмите классический пылесос с контейнером, множеством насадок, возможностью регулировки мощности, длинным шнуром, фильтрами HEPA и удобными габаритами.