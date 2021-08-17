Wylsacom поделился впечатлениями о двух моделях лазерного пылесоса Dyson V12 и V15

Также ведущий подчеркнул небольшой вес V12 и возможность быстро и легко снимать его аккумулятор. По сравнению с более габаритной версией V15 здесь расположена удобная кнопка включения, а не курок.

У пылесоса V15 Detect комплектация и функции примерно такие же, как у V12, только сам по себе он больше и мощнее. С пылью по результатам обзора он справился отлично.

В целом Валентин отметил, что эти две модели могут использоваться для разных задач. Если больше пыли в помещении, то будет использоваться пылесос V15, если меньше, то более маленький V12. А единственный минус их, по мнению блогера, - это невозможность установить насадку от V12 на V15, то есть комплекты щёток нужны для каждой версии отдельные.