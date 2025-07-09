Яркость и другие параметры, на которые нужно обращать внимание при выборе лампочки для дома

Тип лампочки

У ламп накаливания приятный свет, но они быстро перегорают, потребляют много электричества. Подойдут они для помещений, где свет включают редко.

Галогенные лампочки дольше служат и ярче светят, чем лампы накаливания, но не особо экономичны и сильно перегреваются.

Люминесцентные лампы отличаются большей экономичностью, чем первые два варианта. Они могут подойти для подсветки растений и для настольных ламп. В то же время такие лампочки выделяют пары ртути.

Светодиодные лампы (LED) - это самый удобный выбор для дома на сегодня. Они долго служат и имеют низкое энергопотребление, хоть и стоят дороже.

Яркость

Чем выше показатель лм, тем ярче у вас будет свет. При этом если вы хотите получить освещение в 300 лм, то лампа накаливания должна иметь мощность примерно 30 Вт, галогенная - 25 Вт, люминесцентная - 6 Вт, светодиодная - 4 Вт.

Мощность

Всегда проверяйте, какая максимальная мощность у лампочки. Если вам нужна большая яркость и низкая мощность, то выбирайте светодиодные лампы.