Засоры и не только: почему нельзя смывать масло после жарки в раковину или унитаз

В холодной общедомовой трубе жир с посуды резко охлаждается и смешивается со стоками соседей. В результате он превращается в липкую и вязкую массу и оседает на стенках труб. Со временем это может намертво заблокировать водопроводную трубу.

К счастью, выход из этой ситуации есть. Важно просто правильно утилизировать жир. Первым делом после жарки дайте сковороде остыть. Далее возьмите бумажное полотенце и вытрите им остатки жира. После этого мыть сковородку будет гораздо легче.