10 способов снизить нагрев видеокарты

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10 способов снизить нагрев видеокартыОт самых простых и понятных до сложных
Малый нагрев видеокарты помогает снизить уровень шума, повысить разгонный потенциал устройства, а также уменьшить вероятность отвала чипов. А если вспомнить о стоимости графических ускорителей, то станет понятно, почему пользователи всеми силами стараются решить проблему с нагревом. Пользователь Zystax перечислил в статье 10 способов, которые он самостоятельно протестировал на практике.
Автор предложил 10 вариантов того, как можно уменьшить температуру видеокарты. Они довольно эффективны и позволят в некоторых случаях снизить уровень шума.
- Увеличение оборотов вентиляторов. Наиболее простой способ. Правда, нужно понимать, что при этом срок службы системы охлаждения уменьшится, а уровень шума возрастёт. Пользователь добавляет, что опытному игроку тоже стоит попробовать увеличить число оборотов вентиляторов.
- Отключение режима FAN STOP. В результате уменьшится температура видеокарты и системы питания. Конечно, у этого режима есть свои плюсы (снижает запыление графического ускорителя, экономит ресурс вентиляторов), но вот видеокарта из-за него сильно греется даже в бездействии.
- Андервольт. Тоже безопасный и в то же время эффективный способ охладить видеокарту. Необходимо просто снизить питающее напряжение видеочипа. Однако главным недостатком метода является невозможность разгона при значительном снижении напряжения.
- Улучшение продувки в корпусе компьютера. Добавление ещё пары вентиляторов помогает улучшить ситуацию с нагревом. Главное, чтобы был подходящий корпус: например, DeepCool MATREXX 50 MESH 4FS Black.
- Открытие боковой крышки корпуса. Необходимо сразу сказать о недостатках способа: он обеспечивает большой уровень шума, система охлаждения и вентилятор быстрее покрываются пылью, доступ ко всем запчастям для детей и домашних животных открыт.
- Вентилятор в боковой крышке корпуса. Найти дополнительное место под вентилятор можно даже в недорогих корпусах типа Ginzzu B220 Black. Другое дело, что эффективность метода будет зависеть от самого корпуса, вентиляции, габаритов видеокарты. Стоит самостоятельно поэкспериментировать, поставив вентилятор и на вдув, и на выдув. Лучше всего будет, если 120-миллимитровый вентилятор будет находиться почти вплотную к видеокарте.
- Обдув текстолита видеокарты. Поможет снизить температуру на 10-15 градусов. При этом существует вероятность, что вы собьёте лопастью вентиляторов мелкий элемент с обратной стороны видеокарты, поэтому вентиляторы всё же необходимо закрепить и сделать специальную ограничивающую рамку.
- Замена радиатора на более массивный. Можно просто переставить на графический ускоритель радиатор от старшей модели.
- Установка корпусных вентиляторов на заводской радиатор видеокарты. Необходимо при помощи пластиковых стяжек закрепить вентиляторы на радиаторе графического ускорителя. Оборотами вентилятора в этом случае управляет материнская плата. Эффективным способ оказался, по словам автора, для GeForce GTX 660. К тому же уровень шума у неё тоже снизился.
- Замена термопасты, термопрокладок и полировка поверхности радиатора. Заменить термопасту лучше именно после окончания гарантии. Что касается выбора самой термопасты и термопрокладок, то пользователь предлагает присмотреться к Arctic Cooling MX-5 и Arctic Cooling Thermal Pad.
Также Zystax подчеркнул, что нужно все действия выполнять осторожно. Иначе есть риск столкнуться с изгибом текстолита, сколами SMD-элементов, повреждением статическим электричеством.
Источник: Overclockers