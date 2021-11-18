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10 способов снизить нагрев видеокарты

От самых простых и понятных до сложных
Малый нагрев видеокарты помогает снизить уровень шума, повысить разгонный потенциал устройства, а также уменьшить вероятность отвала чипов. А если вспомнить о стоимости графических ускорителей, то станет понятно, почему пользователи всеми силами стараются решить проблему с нагревом. Пользователь Zystax перечислил в статье 10 способов, которые он самостоятельно протестировал на практике.
10 способов снизить нагрев видеокарты

Автор предложил 10 вариантов того, как можно уменьшить температуру видеокарты. Они довольно эффективны и позволят в некоторых случаях снизить уровень шума.

  1. Увеличение оборотов вентиляторов. Наиболее простой способ. Правда, нужно понимать, что при этом срок службы системы охлаждения уменьшится, а уровень шума возрастёт. Пользователь добавляет, что опытному игроку тоже стоит попробовать увеличить число оборотов вентиляторов.
  1. Отключение режима FAN STOP. В результате уменьшится температура видеокарты и системы питания. Конечно, у этого режима есть свои плюсы (снижает запыление графического ускорителя, экономит ресурс вентиляторов), но вот видеокарта из-за него сильно греется даже в бездействии.
  1. Андервольт. Тоже безопасный и в то же время эффективный способ охладить видеокарту. Необходимо просто снизить питающее напряжение видеочипа. Однако главным недостатком метода является невозможность разгона при значительном снижении напряжения.
  1. Улучшение продувки в корпусе компьютера. Добавление ещё пары вентиляторов помогает улучшить ситуацию с нагревом. Главное, чтобы был подходящий корпус: например, DeepCool MATREXX 50 MESH 4FS Black.
  1. Открытие боковой крышки корпуса. Необходимо сразу сказать о недостатках способа: он обеспечивает большой уровень шума, система охлаждения и вентилятор быстрее покрываются пылью, доступ ко всем запчастям для детей и домашних животных открыт.
10 способов снизить нагрев видеокарты
  1. Вентилятор в боковой крышке корпуса. Найти дополнительное место под вентилятор можно даже в недорогих корпусах типа Ginzzu B220 Black. Другое дело, что эффективность метода будет зависеть от самого корпуса, вентиляции, габаритов видеокарты. Стоит самостоятельно поэкспериментировать, поставив вентилятор и на вдув, и на выдув. Лучше всего будет, если 120-миллимитровый вентилятор будет находиться почти вплотную к видеокарте.
  1. Обдув текстолита видеокарты. Поможет снизить температуру на 10-15 градусов. При этом существует вероятность, что вы собьёте лопастью вентиляторов мелкий элемент с обратной стороны видеокарты, поэтому вентиляторы всё же необходимо закрепить и сделать специальную ограничивающую рамку.
  1. Замена радиатора на более массивный. Можно просто переставить на графический ускоритель радиатор от старшей модели.
  1. Установка корпусных вентиляторов на заводской радиатор видеокарты. Необходимо при помощи пластиковых стяжек закрепить вентиляторы на радиаторе графического ускорителя. Оборотами вентилятора в этом случае управляет материнская плата. Эффективным способ оказался, по словам автора, для GeForce GTX 660. К тому же уровень шума у неё тоже снизился.
  1. Замена термопасты, термопрокладок и полировка поверхности радиатора. Заменить термопасту лучше именно после окончания гарантии. Что касается выбора самой термопасты и термопрокладок, то пользователь предлагает присмотреться к Arctic Cooling MX-5 и Arctic Cooling Thermal Pad.

Также Zystax подчеркнул, что нужно все действия выполнять осторожно. Иначе есть риск столкнуться с изгибом текстолита, сколами SMD-элементов, повреждением статическим электричеством.

Источник: Overclockers
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