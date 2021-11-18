10 способов снизить нагрев видеокарты

От самых простых и понятных до сложных

Малый нагрев видеокарты помогает снизить уровень шума, повысить разгонный потенциал устройства, а также уменьшить вероятность отвала чипов. А если вспомнить о стоимости графических ускорителей, то станет понятно, почему пользователи всеми силами стараются решить проблему с нагревом. Пользователь Zystax перечислил в статье 10 способов, которые он самостоятельно протестировал на практике.