11 худших системных «фишек» Windows 11 и способы их исправления

StartAllBack после скачивания и запуска позволяет выбрать тему. Ещё в настройках вы сможете отрегулировать размер иконок, добавить ленту настроек в «Проводник», включить по умолчанию полные контекстные меню.

Start11 даёт возможность выбрать тему и размер панели задач.

А вот для работы Open-Shell придётся вносить изменения в реестр, из-за чего перестанет работать поиск внизу экрана. Скачивать программу необходимо с GitHub, а ещё из всех вариантов кнопки пуск надо выбрать именно Aero.