15 вентиляторов для корпуса ПК сравнили и выбрали лучшие

15 вентиляторов для корпуса ПК сравнили и выбрали лучшиеВыбор зависит от ваших потребностей
Для эксперимента ведущий YouTube-канала Designing Live взял такие модели корпусных вентиляторов, как be quiet Pure Wings 3, Deepcool FK120, Pccoler F5, Lian Li Uni Fan P28, Phanteks T30, Zalman ZM-AF120, Phanteks D30, Lian Li SL INF 120, PentaWave PF-P12E, Thermalright TL-B12, Phanteks M25, Lian Li SL 120 v2, Geometric Future 2503B, Deepcool FT12 Slim, Thermalright TL S12.
Специалист хотел узнать, какой максимальный поток и какой шум в целом у каждого вентилятора, сколько шума издают они при 1500 оборотов и какой при этом поток, какой поток у всех вентиляторов при фиксированном шуме.
Вывод
Каждая из протестированных моделей вентиляторов подходит под какие-то определённые задачи. Всё зависит от того, какое у вас «железо» и нужен ли вам тихий корпус. Из бюджетных вариантов с тихой работой можно взять Thermalright TL-B12. Он подойдёт, если у вас не особо горячее «железо».
Самые производительные модели с минимальным шумом — это Lian Li Uni Fan P28 (лучший вентилятор по этим параметрам, но дорогой), Phanteks D30, Lian Li SL INF 120, be quiet Pure Wings 3 (качественный вариант, но слишком дорогой). При правильной настройке можно пользоваться и PentaWave PF-P12E. У него в целом неплохой поток.
Лучшая модель по потоку — это Phanteks M25. Но он оказался самым шумным при 1500 оборотах. На втором месте расположилась «вертушка» Deepcool FT12 Slim, на третьем — Phanteks T30 и Thermalright TL S12.