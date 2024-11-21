15 вентиляторов для корпуса ПК сравнили и выбрали лучшие

Вывод

Каждая из протестированных моделей вентиляторов подходит под какие-то определённые задачи. Всё зависит от того, какое у вас «железо» и нужен ли вам тихий корпус. Из бюджетных вариантов с тихой работой можно взять Thermalright TL-B12. Он подойдёт, если у вас не особо горячее «железо».

Самые производительные модели с минимальным шумом — это Lian Li Uni Fan P28 (лучший вентилятор по этим параметрам, но дорогой), Phanteks D30, Lian Li SL INF 120, be quiet Pure Wings 3 (качественный вариант, но слишком дорогой). При правильной настройке можно пользоваться и PentaWave PF-P12E. У него в целом неплохой поток.

Лучшая модель по потоку — это Phanteks M25. Но он оказался самым шумным при 1500 оборотах. На втором месте расположилась «вертушка» Deepcool FT12 Slim, на третьем — Phanteks T30 и Thermalright TL S12.