17 корпусных 140 мм вентиляторов для ПК сравнили по шуму и эффективности

Со всеми результатами тестов вы можете ознакомиться, посмотрев таблицу выше.

Вывод

Iceberg Thermal IceGALE 140 — очень странный вентилятор. Он довольно качественный, но на определённом количестве оборотов издаёт треск. Причём этот треск то появляется, то пропадает абсолютно хаотично. Использовать эту модель можно как для корпуса, так и для радиатора. Брать её имеет смысл, если цена не больше 1000 рублей.

ARCTIC P14 тоже странная «вертушка». На 1000 оборотов она издаёт непонятный шорох. Лучше всего использовать этот вентилятор на вдуве в корпусе.

ID-COOLING AS-140 — бюджетная модель, которую можно рекомендовать к покупке. Подойдёт в качестве универсального вентилятора, как и PentaWave.

С точки зрения потока самыми мощными были Phanteks M25 140 и Geometric Future 2503. Шум тоже у них максимальный. Для радиатора лучше их не использовать.

Deepcool — самые бюджетные «вертушки», которые можно использовать для корпуса и для радиатора.

Phanteks D30 140 лучше ставить в корпус. Эта модель мощно дует, очень тихая, есть классная подсветка.

APNX FP1−140 PWM довольно шумный. При правильной настройке им можно пользоваться, но всё же лучше не покупать.

Thermalright TL-B14B EXTREM — суперуниверсальная модель. Однако важно её правильно настроить.

Lian Li — очень тихие вентиляторы. При этом они дорогие и производительные. Для своего уровня потока они оказались самыми тихими. Самый универсальный вариант из всех моделей — Lian Li TL LCD 140, супертихие — Lian Li SL 140 v2 Lian Li SL INF 140. А вот Lian Li TL 140 RGB больше подойдёт для радиатора.