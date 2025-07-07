17-летнюю видеокарту Radeon HD 4830 испытали в современных играх

Baldur's Gate 3 шла в 1080р с низким пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла 43 к/с.

Assassin's Creed Odyssey запускалась в 720р с графикой Low. В среднем удалось получить в этой игре 50 к/с.

Dota 2 тестировалась с графикой Medium, в разрешении 1080р. Средний FPS в ней был на уровне 73 к/с.

GТА V шла в FHD на настройках графики Low. Средняя производительность в этой игре была в районе 54 к/с.

PUBG тестировалась с низким пресетом и в 1080р. Средняя частота кадров здесь равнялась 18 к/с.

В игре Forza Horizon 5 в разрешении 768р и с графикой Low в среднем удалось получить 22 к/с.

CS 2 запускалась в 1080р с графикой Low. Средняя производительность в этой игре составляла 28 к/с.

CS GO Outdated шла в FHD с низким пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 122 к/с.