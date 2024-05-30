5 популярных видеокарт с Авито до 20 тысяч рублей подробно сравнили

Тестовый стенд включал, помимо видеокарт GTX 1660, GTX 1080 Ti, RX 6600, RX 5700 XT и RTX 2060 Super, процессор Ryzen 5500, оперативную память 32 ГБ 3200 CL16 DDR4, материнскую плату Gigabyte A520M DS3H, SSD XPG S11 Pro 1 ТБ, блок питания 1STPLAYER 500 Вт, корпус Cryptone Y. Запускались все игры в Full HD.

В 3D Mark меньше остальных баллов набрала GTX 1660S (менее 6 тысяч), то есть она как минимум на 20% слабее остальных. Но и стоит она 12 тысяч рублей, а другие — от 16 тысяч. Лидерами стали GTX 1080 Ti и RX 5700 XT. Все результаты в бенчмарках вы можете увидеть ниже.

Нужно сказать, что в играх сразу же по производительности выбыли GTX 1080 Ti и RX 5700 XT. Связано это с тремя факторами. Во-первых, оптимизация проектов для них происходит по остаточному принципу. Во-вторых, сами по себе карточки очень старые и сильно нагреваются. Наконец, даже ремонтники не хотят связываться с этими моделями.