Alder Lake посрамлён? Сравнение Ryzen 7 7800X3D с Core i7-12700K

В играх быстрее был процессор AMD Ryzen 7 7800X3D. Так, в Battlefield V с высоким пресетом в 1080p удалось получить 351 к/с (с Ryzen) и 255 к/с (с Intel), в 4К - 230 к/с и 220 к/с соответственно.

Far Cry 6 запускалась на высоких настройках графики. В разрешении 1080p в этой игре производительность составила 194 к/с и 141 к/с (с R7 и i7 соответственно), в 4К - 142 к/с и 135 к/с.

Игра Cyberpunk 2077 шла с пресетом Highest. В Full HD частота кадров в ней составила 220 к/с (Ryzen 7 7800X3D) и 153 к/с (Core i7-12700K), в 1440p - 155 к/с и 150 к/с, в 4К - 77 к/с и 75 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась с ультра-пресетом. В 1080p производительность в ней равнялась 208 к/с (Ryzen 7) и 170 к/с (i7), в 4К - 135 к/с и 127 к/с.

Spiderman Remastered шла на высоких настройках графики. В Full HD в этой игре частота кадров равнялась 152 к/с (с R7) и 117 к/с (с i7), в 4К - 129 к/с и 113 к/с соответственно.

В целом же во всех протестированных играх Ryzen 7 7800X3D превосходил Core i7-12700K на 20% (181 к/с и 150,5 к/с соответственно).

Характеристики компьютерных сборок: