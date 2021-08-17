Компьютеры
Сегодня в 14:12

Apple заблокировала пользователя из России при попытке купить дорогую платную программу

Причём заблокировала навсегда
Пользователь habr.com поделился случившимся.
Apple заблокировала пользователя из России при попытке купить дорогую платную программу

Всё началось с того, пишет автор, что у него возникло желание купить дорогую платную программу. Оплачивать он решил при помощи Apple ID, поскольку там уже лежало 500 рублей.

Для оплаты нужно было добавить к сумме на счёте ещё несколько тысяч. У Apple существует ограничение - пополнять счёт можно за один раз на сумму не более 9 тысяч рублей. Два первых платежа прошли (хотя второй только через техподдержку), а третий нет. Через день сообщили, что банковскую карту навсегда заблокировали по решению Apple. После этого наступила блокировка аккаунта.

Apple заблокировала пользователя из России при попытке купить дорогую платную программу

Автор также сообщает, что повлиять на решение никак невозможно, как и доказать, что он не является мошенником (в службе поддержки предположили, что блокировка произошла из-за признания операций мошенническими). 18 тысяч ему должны вернуть, а 500 рублей с ID Apple - нет. Кроме того, из-за блокировки "сгорели" все приложения, которые были куплены до этого.