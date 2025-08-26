B850: объявлены лучшие и худшие недорогие матплаты AM5 для мощных Ryzen

Вывод

Среди протестированных вариантов есть несколько действительно хороших матплат. Например, MSI Pro B850M Wi-Fi. Она может конкурировать с Gigabyte B850M Aorus Elite WiFi6E ICE и ASRock B850M Riptide WiFi. Все три названных модели превосходны как по характеристикам, так и по цене. Но если вы собираете полностью белый компьютер, то очевидным выбором будет Gigabyte.

Что касается лучшего соотношения цены и качества, то на первом месте стоит серия ASRock Pro-A. В частности, модель В850 Pro-A. Если же вам нужна недорогая матплата с Wi-Fi, то рассмотрите Gigabyte B850M Gaming X WiFi6E. Но если вы доплатите всего 10 долларов, то сможете купить ASRock B850M Riptide WiFi, которая даст обновление до Wi-Fi 7.

Если вам нужна модель ATX - берите ASRock B850 Pro-A. Готовы потратить больше? Обратите внимание на ASRock B850M Pro RS и Gigabyte B850 Gaming X WiFi6E.