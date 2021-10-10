Battlefield 2042 запустили на восьмиядерном процессоре Intel за 2,5 тысячи рублей

Battlefield 2042 запустили на восьмиядерном процессоре Intel за 2,5 тысячи рублейВ проект можно играть и на самых высоких настройках
Для проведения тестирования ведущий взял процессор Intel E5-2640 V3, а также видеокарты GTX 1060 и RTX 3060.
Первым делом проверялось сочетание E5-2640 V3 с GTX 1060 6 ГБ. Эксперт установил низкие настройки и разрешение 1080p. В процессе игры средняя частота кадров находилась в районе 60-70 к/с и периодически опускалась до 50-55 к/с в наиболее сложных сценах. По мнению ведущего, это очень неплохая производительность для такого старого оборудования, как эти видеокарта и процессор.
С E5-2640 V3 и графическим ускорителем RTX 3060 Ti игра запускалась в трёх режимах: в 1080p при низких настройках, 1440p при минимальных значениях графики, а также 1440p при ультра-настройках. В первом случае процессор не способен обеспечить достаточную работу видеокарты. Средний показатель её производительности составляет примерно 82-90 к/с и даже при установке самых высоких настроек она находится на уровне 60-80 к/с. В целом игра идёт плавно.
При установке разрешения 1440p и минимальных настроек среднее быстродействие в игре составило около 70-90 к/с. Но графический ускоритель всё ещё был загружен недостаточно. То есть процессор и в этом режиме оказался слишком слабым для RTX 3060 Ti.
При максимальных настройках в 1440p значения средней производительности находились между 55 и 65 к/с. Вместе с тем видеокарта работала всё ещё не в полную силу. Соответственно, даже при самых высоких параметрах процессор E5-2640 V3 не способен обеспечить 100-процентную загрузку графического ускорителя.
Ведущий заключает, что E5-2640 V3 всё ещё может стать отличным выбором для бюджетных игровых компьютеров за счёт привлекательной цены. К тому же большинство геймеров в подобную комплектацию будут включать не RTX 3060 Ti, а что-то типа GTX 1060.
Intel Xeon E5 2640 V3 - процессор, имеющий 8 ядер, 16 потоков. Частота ядер составляет в обычном режиме 2,6 ГГц, в Turbo Boost - 3,4 ГГц. Объём кэша L3 у него - 20 Мбайт. Процессор вышел в 2014 году на техпроцессе 22 нм и архитектуре Haswell-EP. Он поддерживает сокет LGA2011-3, а также оперативную память до 768 Гбайт DDR4 в четырёхканальном режиме.
Сразу после выхода цена Intel Xeon E5 2640 V3 была порядка 63-64 тысячи рублей, что на сегодняшний день не изменилось. При этом некоторые сервисы и интернет-магазины (например, AliExpress) предлагают приобрести этот процессор за 2200-2500 рублей. Поэтому такая модель пользуется популярностью у пользователей в качестве компонента недорогого компьютера, который показывает высокую производительность в многопоточном режиме.
Тестируемая конфигурация:
- модуль оперативной памяти 4 * 8 ГБ Samsung ECC REG @ DDR4-1866 CL11;
- материнская плата Shuangwei X99S;
- блок питания EVGA SuperNova 750 P2;
- системный SSD Intel 240 ГБ;
- игровой SSD Samsung 850 Evo 2 ТБ;
- система охлаждения Noctua NH-D15.