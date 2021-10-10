Battlefield 2042 запустили на восьмиядерном процессоре Intel за 2,5 тысячи рублей

Для проведения тестирования ведущий взял процессор Intel E5-2640 V3, а также видеокарты GTX 1060 и RTX 3060.

Первым делом проверялось сочетание E5-2640 V3 с GTX 1060 6 ГБ. Эксперт установил низкие настройки и разрешение 1080p. В процессе игры средняя частота кадров находилась в районе 60-70 к/с и периодически опускалась до 50-55 к/с в наиболее сложных сценах. По мнению ведущего, это очень неплохая производительность для такого старого оборудования, как эти видеокарта и процессор.

С E5-2640 V3 и графическим ускорителем RTX 3060 Ti игра запускалась в трёх режимах: в 1080p при низких настройках, 1440p при минимальных значениях графики, а также 1440p при ультра-настройках. В первом случае процессор не способен обеспечить достаточную работу видеокарты. Средний показатель её производительности составляет примерно 82-90 к/с и даже при установке самых высоких настроек она находится на уровне 60-80 к/с. В целом игра идёт плавно.

При установке разрешения 1440p и минимальных настроек среднее быстродействие в игре составило около 70-90 к/с. Но графический ускоритель всё ещё был загружен недостаточно. То есть процессор и в этом режиме оказался слишком слабым для RTX 3060 Ti.

При максимальных настройках в 1440p значения средней производительности находились между 55 и 65 к/с. Вместе с тем видеокарта работала всё ещё не в полную силу. Соответственно, даже при самых высоких параметрах процессор E5-2640 V3 не способен обеспечить 100-процентную загрузку графического ускорителя.