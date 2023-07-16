Бешено дорогой в прошлом Core i9-10920x с 12 ядрами сравнили с новым Core i5-13600K в играх

Far Cry в 1080p запускалась с ультра-пресетом и RT off. У i5-13600k в этом случае частота кадров была гораздо выше, к тому же она не падала ниже 60 к/с, как у i9-10920x. Что касается средней производительности, то она у i9 составляла 100 к/с, у i5 - 132 к/с. В 1440p особо ничего не меняется: FPS у i9-10920x всё так же просаживается ниже 60 к/с в редких и очень редких событиях. В 4К минимальный FPS почему-то сильно снижается у обоих процессоров. Хотя, конечно, у 13600k результат гораздо лучше. По части средней производительности здесь у i9 было 102 к/с, у i5 - 125 к/с.

The Witcher 3 шёл тоже на ультра-настройках с RT off. Здесь в 1080p средняя частота кадров равняется у i9-10920x - примерно 120 к/с, у i5-13600k - около 140 к/с. В целом играть довольно комфортно, но фризы встречаются с i9-10920x немного чаще. В 1440p минимальный FPS уже не такой низкий, как был, но всё равно i5-13600k выглядит гораздо лучше: 134 к/с в среднем против 108 к/с у i9-10920x. В 4К почему-то i9-10920x повёл себя лучше конкурента. Хотя по средней частоте кадров всё же лидировал 13600k: 78 к/с против 74 к/с.

Tiny Tina’s Wonderlands шла с ультра-пресетом. В Full HD удалось в этой игре получить куда больше FPS с i5-13600k. Заметно было, что этот процессор чувствовал себя в игре лучше. Средний FPS у него был больше 200 к/с, а у i9-10920x - больше 170 к/с. В 1440p перевес в сторону 13600k становится уже не таким сильным. Увеличение разрешения действительно помогло сгладить разницу между этими процессорами. В 4К производительность становится почти одинаковой и i9-10920x даже показывает себя лучше по среднему FPS.

В Cyberpunk 2077 на ультра-графике с RT off в 1080p частота кадров чуть повыше была у i5-13600k. В среднем это было 121 к/с против 96 к/с. В разрешении 1440p показатели производительности у i5-13600k оказались лучше, чем обычно до этого при повышении разрешения. В 4К с DLSS Balanced эта игра шла примерно одинаково в обоих случаях. Хотя небольшое преимущество всё-таки было у i5-13600k.

Doom Eternal - это игра, где всё было наоборот. Лидировал в ней уже с ультра-пресетом в 1080p i9-10920x. Как минимум - по минимальным показателям: 100 к/с против 93 к/с. В 1440p ситуация особо не поменялась. Лишь в 4К процессору i5-13600k удалось обогнать конкурента. Но всё равно разница была не такая большая между процессорами.

Вывод

Всё же в 2023 году покупать платформу 2066 не стоит. Она плохо тянет современные игры на низких разрешениях. Поэтому если у вас уже есть i9-10920x, то лучше возьмите другой процессор.