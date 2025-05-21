Бесполезность охлаждающих подставок под ноутбуки доказали на практике

Бесполезность охлаждающих подставок под ноутбуки доказали на практикеИх протестировали в разных сценариях
Производительность вентиляторов ведущий зафиксировал на максимуме.
В Blender с использованием подставки F9 Ai удалось скинуть только 3 градуса по Цельсию. Со специальным уплотнителем для подставки результат оказался ещё хуже, чем без него. Другая подставка - Flydigi BS2 Pro - смогла по сравнению с F9 Ai охладить ещё на 1,5 градуса по Цельсию сильнее.
Среди игр в Doom разница в температурах с подставкой и без неё составляла 10 градусов, в Doom Dark Age - 12 градусов на процессоре и 11 градусов на видеокарте.
С результатами вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
По итогу добиться значительного снижения температуры процессора в программах при помощи подставки не удалось. Уменьшалась она максимум на 3,5-4 градуса по Цельсию, не больше. В играх же это снижение было более ощутимым. Например, на максимальных оборотах можно было охладить ноутбук на 10 градусов.