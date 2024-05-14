Без смысла, но весело: игровой комп на i5−2500K в 2024 г.

В Fallout 4 в 1080p с высоким пресетом, TAA средняя производительность равнялась около 73 к/с, минимальная — примерно 62 к/с и максимальная — 76 к/с.

Игра CS 2 шла в Full HD на низких настройках графики (FSR Off). В среднем в ней удалось получить 122 к/с, минимально — 67 к/с, максимально — 172 к/с.

The Witcher 3 Next Gen тестировалась в 1080p с DX11, высоким пресетом, TAAU. Средняя частота кадров в этой игре составляла 59 к/с, минимальная — 39 к/с, максимальная — 74 к/с.

GTA 5 запускалась в 1080p с графикой High, FXAA. Средний FPS в игре составил 97 к/с, минимальный — 74 к/с, максимальный — 136 к/с.