Без смысла, но весело: игровой комп на i5−2500K в 2024 г.Вот чего от него можно ожидать
В Fallout 4 в 1080p с высоким пресетом, TAA средняя производительность равнялась около 73 к/с, минимальная — примерно 62 к/с и максимальная — 76 к/с.
Игра CS 2 шла в Full HD на низких настройках графики (FSR Off). В среднем в ней удалось получить 122 к/с, минимально — 67 к/с, максимально — 172 к/с.
The Witcher 3 Next Gen тестировалась в 1080p с DX11, высоким пресетом, TAAU. Средняя частота кадров в этой игре составляла 59 к/с, минимальная — 39 к/с, максимальная — 74 к/с.
GTA 5 запускалась в 1080p с графикой High, FXAA. Средний FPS в игре составил 97 к/с, минимальный — 74 к/с, максимальный — 136 к/с.
Red Dead Redemption 2 шла в разрешении Full HD с текстурами Ultra, остальными параметрами Low, Geo Max, Grass 2/10, TAA Medium. Средняя производительность в этой игре составляла 55 к/с, минимальная — 42 к/с, максимальная — 69 к/с.
Cyberpunk 2077 тестировалась в 1080p с пресетом Lowest, FSR Perf. Средний FPS в этой игре равнялся 47 к/с, минимальный — 28 к/с, максимальный — 63 к/с.
Fortnite запускалась в Full HD с пресетом Medium, TAA, 100% 3D Res. Средняя частота кадров в ней составляла 77 к/с, минимальная — 44 к/с, максимальная — 95 к/с.
Характеристики компьютера:
- процессор i5−2500K;
- видеокарта GTX 560;
- оперативная память 16 ГБ DDR3;
- корпус Antec 300 Case;
- блок питания BeQuiet 730 Вт.