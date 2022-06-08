Битва двух «обрубков»: Radeon RX 6400 сравнили с GeForce GTX 1060 3 ГБ в играх

Авторы YouTube-канала GameGangsta выяснили, какая видеокарта для игр подходит больше: RX 6400 или GTX 1060. Тестировались сборки при этом в восьми играх. Среди проектов были Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Forza Horizon 5. Запускались все игры в разрешении 1080p.

Grand Theft Auto V шла на очень высоких настройках графики. Средний FPS в ней составил с RX 6400 37 к/с, с GTX 1060 - 53 к/с. В очень редких событиях показатели равнялись 29 к/с и 34 к/с соответственно.

В Rainbow Six Siege с ультра-пресетом средняя производительность составила 168 к/с и 143 к/с с RX 6400 и GTX 1060 соответственно. В очень редких событиях при этом значения находились в пределах 112 к/с и 78 к/с соответственно.

Assassin's Creed Odyssey запускалась на ультра-высоких настройках графики. В среднем здесь производительность равнялась 28 к/с с RX 6400 и 29 к/с с GTX 1060. В крайне редких событиях показатели составляли 12 к/с в обоих случаях.

В Red Dead Redemption 2 с ультра-пресетом средний FPS находился в районе 44 к/с (RX 6400) и 31 к/с (GTX 1060). В очень редких событиях производительность снижалась до 27 к/с и 23 к/с соответственно.