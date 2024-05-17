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Компьютеры
Опубликовано 17 мая 2024, 12:45
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Битва карт-«обрубков»: GTX 1060 3 ГБ против RX 580 4 ГБ

Кто быстрее и намного ли?
Сверхдешёвые видеокарты GTX 1060 3 ГБ и RX 580 4 ГБ сравнили. На YouTube-канале RandomGaminginHD узнали, какую производительность в современных играх в Full HD могут обеспечить RX 580 4 и GTX 1060.
Битва карт-«обрубков»: GTX 1060 3 ГБ против RX 580 4 ГБ
© RandomGaminginHD

В игре Baldur’s Gate 3 удалось с низким пресетом, SMAA получить в среднем 72 к/с (GTX 1060) и 80 к/с (RX 580).

Cyberpunk 2077 запускалась на самых низких настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 52 к/с (GTX 1060) и 59 к/с (RX 580).

Forza Horizon 5 тестировалась с пресетом High, TAA. В среднем производительность в игре составляла 79 к/с (GTX 1060) и 83 к/с (RX 580).

Игра GTA 5 шла с графикой Very High, Advanced Max, FXAA. Средний FPS в ней равнялся 93 к/с (GTX 1060) и 81 к/с (RX 580).

Битва карт-«обрубков»: GTX 1060 3 ГБ против RX 580 4 ГБ
© RandomGaminginHD

Red Dead Redemption 2 запускалась с текстурами High, остальными настройками Medium. Средняя частота кадров в этой игре составляла 52 к/с (GTX 1060) и 67 к/с (RX 580).

Игра Starfield тестировалась с пресетом Lowest, 100% Res. В среднем производительность в ней равнялась 27 к/с (GTX 1060) и 30 к/с (RX 580).

The Witcher 3 Next-Gen шла на настройках графики High и с TAAU. Средний FPS в игре равнялся 67 к/с (GTX 1060) и 71 к/с (RX 580).

Выводы

Лидировала в итоге почти во всех проектах (кроме GTA 5) видеокарта RX 580. По средней производительности во всех играх между ней и GTX 1060 разница составила 6% (67 к/с и 63 к/с соответственно).