Битва карт-«обрубков»: GTX 1060 3 ГБ против RX 580 4 ГБ

Red Dead Redemption 2 запускалась с текстурами High, остальными настройками Medium. Средняя частота кадров в этой игре составляла 52 к/с (GTX 1060) и 67 к/с (RX 580).

Игра Starfield тестировалась с пресетом Lowest, 100% Res. В среднем производительность в ней равнялась 27 к/с (GTX 1060) и 30 к/с (RX 580).

The Witcher 3 Next-Gen шла на настройках графики High и с TAAU. Средний FPS в игре равнялся 67 к/с (GTX 1060) и 71 к/с (RX 580).

Выводы

Лидировала в итоге почти во всех проектах (кроме GTA 5) видеокарта RX 580. По средней производительности во всех играх между ней и GTX 1060 разница составила 6% (67 к/с и 63 к/с соответственно).