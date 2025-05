Блогер сравнил 6-, 8-, 12- и 16- ядерные процессоры в играх 2025 г.

В тестировании участвовали процессоры Ryzen 5600, 5700х, 5900x, 5950x и 5800x3D. Запускались игры в стоке и с разгоном, с полными ультра-настройками, RT. Среди проектов были A Total War Saga Troy, CS 2, Hunt Showdown, Cyberpunk 2077, STALKER 2, Mount and Blade II, Dragons Dogma II, The last of Us, Spider Man 2, Hogwarts Legacy, The Witcher 3.

В Troy в стоке 5800x3D не так уж сильно уступает 5900x и 5950x. При этом с разгоном значения FPS у 5800х3D и 5700х выравниваются. Ryzen 5600 показывает себя ожидаемо плохо.

Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже самостоятельно, посмотрев графики (в разгоне автор просто не поменял подписи: там идут всё так же по порядку 5600, 5700х, 5900x, 5950x, 5800x3D).