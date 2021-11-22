Будет ли Intel i9-12900K быстрее AMD и старых процессоров, если поставить DDR4 вместо DDR5

Ведущий проверил быстродействие трёх процессоров: Intel i9 12900K, 11900K, AMD Ryzen 9 5950X. Конфигурация компьютера при этом была следующей: процессор Intel i9-12900K/Intel i9-11900K/AMD Ryzen 9 5950X, материнская плата MSI MAG Z690 Tomahawk DDR4/MSI MAG Z590 Tomahawk/MSI MEG X570 Unify, видеокарта AMD RX 6900 XT, оперативная память G.Skill Trident Z Neo 2x16GB, система охлаждения Enermax Liqmax III 360, корпус Streacom BC1 Open Benchtable.

Среди протестированных игровых проектов - F1 2021, Mount & Blade II: Bannerlord, Microsoft Flight Simulator, Far Cry 6, Call of Duty: Warzone, Forza Horizon 5, Fortnite, Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion. В F1 2021 лучший результат по средней производительности показывает Ryzen: она варьируется от 340 до 342 к/с. Немного отстаёт i9-12900K со значениями в районе 334-336 к/с. На последнем месте - Intel i9-11900K, у которого быстродействие в среднем составляет около 315 к/с, а в редких событиях снижается до 214 к/с.

В Mount & Blade II: Bannerlord лидируют AMD Ryzen 9 5950X и Intel i9-12900K со средним результатом в районе 199-201 к/с. У i9 12900K же значение оказывается на уровне 181-182 к/с.

В Microsoft Flight Simulator преимущество остаётся за i9-12900K со средней частотой кадров в пределах 80-82 к/с. В то же время у i9-11900K и Ryzen 9 5950X результаты близки: на уровне 68-70 к/с.

Что касается Far Cry 6, то здесь, как и в предыдущем случае, самая высокая производительность у i9-12900K: в районе 147-166 к/с. На втором месте оказывается 12900K с частотой 117-127 к/с, а на последнем - Ryzen 9 5950X со 112-123 к/с в среднем.