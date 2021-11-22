Будет ли Intel i9-12900K быстрее AMD и старых процессоров, если поставить DDR4 вместо DDR5

Будет ли Intel i9-12900K быстрее AMD и старых процессоров, если поставить DDR4 вместо DDR5Выяснили на YouTube-канале BENCHMARKS FOR GAMERS
Ведущий проверил быстродействие трёх процессоров: Intel i9 12900K, 11900K, AMD Ryzen 9 5950X. Конфигурация компьютера при этом была следующей: процессор Intel i9-12900K/Intel i9-11900K/AMD Ryzen 9 5950X, материнская плата MSI MAG Z690 Tomahawk DDR4/MSI MAG Z590 Tomahawk/MSI MEG X570 Unify, видеокарта AMD RX 6900 XT, оперативная память G.Skill Trident Z Neo 2x16GB, система охлаждения Enermax Liqmax III 360, корпус Streacom BC1 Open Benchtable.
Среди протестированных игровых проектов - F1 2021, Mount & Blade II: Bannerlord, Microsoft Flight Simulator, Far Cry 6, Call of Duty: Warzone, Forza Horizon 5, Fortnite, Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion. В F1 2021 лучший результат по средней производительности показывает Ryzen: она варьируется от 340 до 342 к/с. Немного отстаёт i9-12900K со значениями в районе 334-336 к/с. На последнем месте - Intel i9-11900K, у которого быстродействие в среднем составляет около 315 к/с, а в редких событиях снижается до 214 к/с.
В Mount & Blade II: Bannerlord лидируют AMD Ryzen 9 5950X и Intel i9-12900K со средним результатом в районе 199-201 к/с. У i9 12900K же значение оказывается на уровне 181-182 к/с.
В Microsoft Flight Simulator преимущество остаётся за i9-12900K со средней частотой кадров в пределах 80-82 к/с. В то же время у i9-11900K и Ryzen 9 5950X результаты близки: на уровне 68-70 к/с.
Что касается Far Cry 6, то здесь, как и в предыдущем случае, самая высокая производительность у i9-12900K: в районе 147-166 к/с. На втором месте оказывается 12900K с частотой 117-127 к/с, а на последнем - Ryzen 9 5950X со 112-123 к/с в среднем.
В Call of Duty: Warzone преимущество тоже у i9-12900K: среднее число кадров составляет около 190 к/с. Худшие результаты вновь у Ryzen: около 180 к/с, хотя от значений 11900K они отличаются незначительно: на 2-5 к/с.
Forza Horizon 5 запускается во всех трёх случаях с примерно одинаковой частотой кадров: в пределах 157-175 к/с у i9-11900K, около 160-178 к/с у i9-12900K и порядка 151-167 к/с - у Ryzen 9 5950X.
В Fortnite с графикой Competitive лучшая производительность наблюдается у i9-12900K: в среднем она оказывается даже больше 480 к/с. У Ryzen она тоже временами превышает 400 к/с. А вот у 11900K она хуже остальных: менее 400 к/с, причём в процессе игры может опускаться до 284 к/с в редких событиях. При переключении на Epic настройки она во всех случаях становится примерно одинаковой: в пределах 230-240 к/с. Немного отстаёт от двух остальных i9-11900K: примерно на 3-5 к/с.
Практически одинаковые значения с незначительным отставанием i9-11900K получаются в Cyberpunk 2077. Это около 118-129 к/с, 121-131 к/с и 120-131 к/с у i9-11900K, i9-12900K и Ryzen 9 5950X соответственно. Хотя надо сказать, что в сложных условиях отставать по числу кадров начинает Ryzen 9 5950X: 120 к/с против 123 к/с у 11900K и 125 к/с у 12900K.
В Watch Dogs: Legion разницы между значениями процессоров в играх тоже почти нет. Все они находятся в районе 110 к/с.