Быстродействие драйверов NVIDIA для видеокарт сравнили за последние пять лет

Быстродействие драйверов NVIDIA для видеокарт сравнили за последние пять летИх протестировали в восьми играх
В восьми видеоиграх при 1080p эксперты сравнили 385.28 (2017), 431.60 (2019) и 471.68 (2021).
The Witcher 3 лучше всего запускается при 431.60 и 471.68: средняя частота кадров здесь 67 и 66 к/с соответственно, а производительность в очень редких событиях падает только до 53 к/с. У 385.28 результаты такие: 65 к/с в среднем и 24 к/с - минимально в очень редких событиях.
В Shadow of the Tomb Raider ситуация почти аналогичная: лидерами становятся драйвера 2019 и 2021 годов выпуска с соответствующими средними значениями 59 к/с и 62 к/с, а при очень редких событиях - до 41 к/с и 47 к/с. 385.28 несколько отстаёт: 54 к/с - среднее число кадров, 21 к/с - минимальное значение.
Играть в Forza Horizon 4 одинаково комфортно как с 385.28, так и с 431.60. Результаты у них абсолютно аналогичные: в среднем 77 кадров в секунду и снижение производительности в очень редких событиях до 56 к/с. Однако лучшим из тройки оказывается всё-таки 471.68: здесь 81 к/с - среднее количество кадров и 60 к/с - минимальная граница в очень редких событиях.
Поездить в GTA 5 можно максимально комфортно с современным 471.68. При этом драйвере значения получаются такие: 76 к/с - среднее, 56 к/с - минимум, до которого снижается производительность. В 385.28 и 431.60 производительность падает не ниже 52 и 53 к/с соответственно, а средняя частота кадров - 65 и 67.
А вот в PUBG ситуация другая. По средней частоте кадров выигрывает 431.60 (98 против 96 к/с при 431.60 и 471.68), а по снижению производительности в очень редких событиях - 385.28 (48 к/с против 29 и 26 к/с у 431.60 и 471.68 соответственно).
В Assassin's Creed Valhalla у драйверов в зависимости от года выпуска меняются оба значения. По частоте кадров в среднем - 41, 43 и 45 (385.28, 431.60 и 471.68), а по снижению производительности - 9, 8, 7 к/с минимально (385.28, 431.60, 471.68).
Battlefield 1 стоит проходить с 471.68 (средняя частота кадров - 84 к/с; в то же время у 385.28 - 71 к/с, у 431.60 - 80 к/с). Правда, из тройки здесь производительность падает почти ниже всего: до 11 к/с (у 385.28 - до 4 к/с, у 431.60 - до 22 к/с).
В Red Dead Redemption 2 по всем параметрам также оказывается лучше остальных 471.68 (2021): частота кадров составляет в среднем 41 к/с, а в очень редких событиях производительность не опускается ниже 19 к/с. У 385.28 в этой игре значения 36 к/с (среднее) и 15 к/с (очень редкие события), а у 431.60 - 38 к/с (среднее) и 18 к/с (очень редкие события).