Быстродействие драйверов NVIDIA для видеокарт сравнили за последние пять лет

В восьми видеоиграх при 1080p эксперты сравнили 385.28 (2017), 431.60 (2019) и 471.68 (2021).

The Witcher 3 лучше всего запускается при 431.60 и 471.68: средняя частота кадров здесь 67 и 66 к/с соответственно, а производительность в очень редких событиях падает только до 53 к/с. У 385.28 результаты такие: 65 к/с в среднем и 24 к/с - минимально в очень редких событиях.

В Shadow of the Tomb Raider ситуация почти аналогичная: лидерами становятся драйвера 2019 и 2021 годов выпуска с соответствующими средними значениями 59 к/с и 62 к/с, а при очень редких событиях - до 41 к/с и 47 к/с. 385.28 несколько отстаёт: 54 к/с - среднее число кадров, 21 к/с - минимальное значение.

Играть в Forza Horizon 4 одинаково комфортно как с 385.28, так и с 431.60. Результаты у них абсолютно аналогичные: в среднем 77 кадров в секунду и снижение производительности в очень редких событиях до 56 к/с. Однако лучшим из тройки оказывается всё-таки 471.68: здесь 81 к/с - среднее количество кадров и 60 к/с - минимальная граница в очень редких событиях.